Oggi, lunedì 18 settembre, inizia una nuova settimana di programmazione di U&D: nel pomeriggio, infatti, i telespettatori assisteranno alla terza e ultima parte della registrazione che si è svolta lo scorso 28 agosto. Il blogger Pugnaloni anticipa che al centro dell'appuntamento odierno ci sarà la prima lite stagionale tra Tina ed Elio: i due si scontreranno duramente e a lungo.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Nell'attesa di assistere al confronto tra Federico e Carola e al ritorno di Ida in studio (previsti per le prossime puntate), i fan di U&D si devo accontentare di un siparietto che prima delle vacanze ha monopolizzato intere registrazioni.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, tramite Instagram fa sapere che il 18 settembre sarà trasmesso su Canale 5 il primo faccia a faccia tra Tina Cipollari ed Elio Servo: i due si sono scontrati al termine delle riprese del 28 agosto e oggi tutto questo andrà in onda.

Se nella prima settimana di programmazione si sono ignorati, è a partire da questo pomeriggio che l'opinionista e il cavaliere inizieranno a punzecchiarsi e a discutere come facevano la scorsa primavera, ovvero prima che il dating-show andasse in vacanza per oltre 4 mesi.

La lite odierna sarà incentrata su un mancato saluto, ma in pochi minuti emergeranno vecchi dissapori e un'antipatia che nessuno dei due ha mai nascosto di provare per l'altro.

Si avvia il percorso dei ragazzi di U&D

Se Tina ed Elio saranno i protagonisti indiscussi della puntata di U&D del 18 settembre, il blogger Pugnaloni fa sapere che Maria De Filippi darà anche spazio alle prime esterne dei nuovi tronisti.

Oggi, dunque, inizierà ufficialmente il percorso nel Trono Classico di Brando e Cristian: i telespettatori assisteranno agli appuntamenti tra i ragazzi e alcune loro corteggiatrici, delle uscite abbastanza formali che ancora non fanno emergere un particolare interesse.

Nelle prime registrazioni dell'edizione 2023/2024, una giovane si è fatta notare su tutte le altre: Beatriz, infatti, ha attirato l'attenzione di entrambi i tronisti e per un periodo è stata portata in esterna da tutti e due.

Le anticipazioni delle ultime due puntate (le cui riprese si sono svolte il 14 e il 15 settembre), però, fanno sapere che la bella spasimante è già stata messa in panchina: sia Brando che Cristian hanno preferito incontrare altre persone perché la corteggiatrice "contesa" non riesce a decidere chi le piace di più.

Attesa per il ritorno di Federico a U&D

La puntata di U&D che andrà in onda lunedì 18 settembre, dunque, è la terza e ultima parte della seconda registrazione della nuova edizione: a partire da domani, martedì 19, i telespettatori assisteranno alle riprese che si sono svolte il 29 agosto.

Le anticipazioni che circolano in rete da quasi tre settimane, dunque, fanno sapere che i fan stanno per vedere il lungo confronto che hanno avuto Federico Nicotera e Carola Carpanelli dopo la rottura. Maria De Filippi ha invitato l'ex coppia in studio e ha cercato di arrivare ad un chiarimento: dopo oltre un'ora di accuse reciproche, però, i due non hanno trovato un punto d'incontro e la ragazza ha lasciato gli Elios in lacrime perché il romano si è rifiutato di ballare con lei.

Entro questa settimana di programmazione, inoltre, il pubblico assisterà al ritorno davanti alle telecamere di Ida Platano: la dama del Trono Over è stata ospite di una puntata assieme al fidanzato Alessandro Vicinanza e tra pochi giorni tutto questo sarà trasmesso in tv. I due innamorati hanno raccontato come procede la relazione e soprattutto non hanno ritrovato nel parterre Riccardo Guarnieri, assente sin dall'inizio delle registrazioni.