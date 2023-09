La puntata di U&D che è andata in onda il 23 settembre, ha regalato ai telespettatori l'ennesimo scontro tra Gianni e Aurora. Su "assist" di Roberta Di Padua, l'opinionista ha avvertito Tropea che se continuerà a sostenere che da parte sua riceve "violenza verbale", lui ricorrerà a vie legali. La tensione tra i due è alle stelle e la nuova edizione del dating-show è iniziata da appena un paio di settimane.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Dopo aver assistito al duro confronto tra Federico e Carola a U&D, i fan sono stati aggiornati su quello che è successo in studio lo scorso 6 settembre: oggi, venerdì 22, è stata trasmessa la prima parte di una registrazione che si è svolta quasi due settimane fa.

La puntata si è aperta con il racconto di quello che è accaduto tra Gemma e Maurizio nei giorni precedenti: i due non si sono visti ma, anche grazie all'aiuto di Tina, hanno deciso di partire insieme per la Sardegna (l'opinionista ha fatto fare alla redazione un biglietto aereo per Galgani in tempi record, in modo che potesse volare assieme al cavaliere quella sera stessa).

Accantonato questo momento anche a tratti ironico, Maria si è occupata di Marco e delle conoscenze che sta portando avanti in questo periodo: Roberta si è subito chiamata fuori ammettendo di non provare un trasporto fisico verso l'uomo, mentre Aurora si è sbilanciata facendogli una sorpresa in camerino.

Il faccia a faccia a U&D

Dopo che alcuni componenti del parterre hanno fatto notare che Marco è più giovane di Aurora e quindi lei sarebbe incoerente perché ha sempre criticato le dame che uscivano con persone più piccole, Roberta ha chiesto la parola e ha dato il via ad un'accesissima discussione.

"Smettila di dire che Gianni ti fa violenza verbale, tu non sai nemmeno cos'è la violenza sulle donne", ha sbottato Di Padua tra gli applausi del pubblico presente.

L'opinionista di U&D ha colto la palla al balzo per far sapere che anche a lui dà fastidio che Tropea continui ad usare termini così forti quando parla delle sue critiche, tant'è che ad un certo punto ha dichiarato: "Basta dire che ti offendo o ti faccio una querela".

Sperti ha ripetuto più volte che potrebbe denunciare la dama del Trono Over se dovesse ancora sentirle pronunciare le parole "violenza verbale" accostate alla sua persona.

Aurora ha cercato di difendersi ricordando a tutti le cose poco carine che Gianni le ha detto negli anni, le stesse che hanno alimentato il loro astio puntata dopo puntata.

Nervi tesi a U&D

Lo scontro tra Gianni e Aurora è andato avanti finché Maria De Filippi non ha deciso di cambiare argomento ed evitare alla dame ulteriori "avvertimenti".

A riportare il sorriso in studio, ci ha pensato Tina quando ha consegnato a Gemma il biglietto aereo che le avrebbe permesso di andare in Sardegna con Maurizio. Visto che il cavaliere era in partenza la stessa sera della registrazione, l'opinionista ha pensato bene di chiedere alla redazione di fare in modo che anche Galgani raggiungesse Cagliari per trascorrere qualche giorno con l'uomo per il quale ha perso la testa all'inizio della nuova edizione.

Il siparietto ha raggiunto il sui apice quando Cipollari ha dato alla torinese una valigia con l'occorrente per il viaggio, soprattutto biancheria intima che avrebbe potuto sfoggiare in albergo.

Le anticipazioni di quello che andrà in onda la prossima settimana, fanno sapere che la protagonista di U&D è davvero andata sull'isola con Maurizio e ci è rimasta per circa tre giorni. Tra i due, però, non ci sono stati baci ma solo un approfondimento della conoscenza che è cominciata a fine agosto tra lo scetticismo generale.