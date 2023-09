Nel corso della puntata di Uomini & Donne che è andata in onda il 22 settembre, per un attimo è stato tirato in ballo Armando Incarnato.

Discutendo con Aurora, Gianni ha citato il napoletano senza fare espressamente il suo nome: i fan, però, hanno subito colto il riferimento e hanno cominciato a chiedersi perché in studio non viene neppure nominato dai componenti del cast. Discorso diverso va fatto per Riccardo Guarnieri, che proprio qualche giorno fa è stato menzionato da Sperti quando al centro c'erano Ida e Alessandro.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Oltre ad avvisare Aurora che potrebbe farle una querela se continuerà a parlare di "violenza verbale" da parte sua, venerdì 22 settembre Gianni si è lasciato andare ad un riferimento che ha immediatamente attirato l'attenzione dei telespettatori.

Mentre discuteva con Tropea sugli attacchi che continua a fargli e ai quali lui risponde con la stessa moneta, l'opinionista di U&D si è lasciato andare alla seguente domanda: "Ti sfoghi con me ora che quella persona non c'è?".

Sperti ha anche rivolto lo sguardo al parterre maschile del Trono Over, più precisamente alla seduta che occupava Armando fino a qualche mese fa, ovvero fino a prima dell'inizio della pausa estiva del dating-show.

"Ora basta Aurora, smettila di dire che ti faccio violenza verbale o ti denuncio", ha sbottato il collega di Tina davanti alle telecamere.

La mossa del volto storico di U&D

Il riferimento di Gianni ad Armando è stato sottinteso, nel senso che non ha fatto il suo nome, ma chi segue U&D sa benissimo che era proprio Incarnato il cavaliere con il quale Aurora si è scontrata di più in studio.

Tirando in ballo "quella persona che non c'è" e collegandola alle liti che Tropea ha avuto in passato, è stato facile per i fan del dating-show dedurre che si trattava del napoletano che manca dagli Elios dall'inizio di maggio scorso.

Da quando sono ricominciate le registrazioni, ovvero da fine agosto, Armando non ha partecipato a neppure una puntata e nessuno ha mai spiegato il perché davanti alle telecamere: oggi, inoltre, Sperti evita di nominarlo ma fa solo capire che sta parlando di lui.

I telespettatori continuano a domandarsi perché il partenopeo non è più nel parterre ma soprattutto perché gli opinionisti e la conduttrice non lo menzionano neppure per sbaglio anche quando vengono affrontate questioni che lo riguardano (come gli scontri con Aurora).

Il silenzio di chi lavora a U&D

A far incuriosire ancora di più il pubblico di U&D sulla "questione Armando", è il diverso atteggiamento che Gianni ha avuto quando si è trattato di citare Riccardo.

Quando Ida è stata ospite assieme al fidanzato Alessandro, l'opinionista non si è fatto problemi a nominare Guarnieri e a fare paragoni tra lui e Vicinanza; un comportamento decisamente opposto a quello che il pugliese ha avuto oggi su Canale 5 quando ha ricordato ad Aurora gli scontri che ha avuto con "quella persona che ora non c'è".

Il mistero sull'assenza dei due cavalieri nel parterre, inoltre, si infittisce perché nessuno si è esposto per spiegarne il motivo: anche i diretti interessati non hanno ancora proferito parola sul motivo per il quale non hanno partecipato a neppure una registrazione dell'edizione 2023/2024 del programma condotto da Maria De Filippi.

Se Riccardo è poco attivo sui social network (anche se l'altro giorno ha punzecchiato Ida e Alessandro mettendo "mi piace" ad una fanpage che parlava di poche emozioni nella coppia), Armando posta contenuti quasi quotidianamente ma per ora non ha fatto alcun accenno a Uomini e donne e al perché stia disertando le riprese.