Accadrano diversi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere prossimamente. Le trame turche della soap opera segnalano che Fikret Fekeli deciderà di rinunciare a partire per la Germania per tornare a fare la guerra a Demir Yaman. Per fare ciò si avvarrà dell'aiuto di Umit, la quale avrà un conto in sospeso con il ricco imprenditore.

Anticipazioni Terra amara: Fikret annuncia di voler tornare in Germania

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret si sentirà in colpa quando Fekeli verrà ricoverato in ospedale in seguito a un infarto.

Fekeli troverà del materiale esplosivo all'interno dell'ufficio segreto del nipote, tanto da temere che stia preparando un attacco per uccidere Demir e altre persone. Il cuore di Ali Rahmet non reggerà il dolore, mentre Fikret verrà a conoscenza di un segreto della madre Safiye grazie alla zia Lutfiye. Scoprirà che la relazione tra la madre e il defunto Adnan senior era consensuale. Per questo motivo Fikret capirà che il suo odio verso la famiglia Yaman è immotivato. Così deciderà di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti di Demir e annuncerà di voler tornare in Germania.

Il nipote di Ali Rahmet rinuncia a partire a causa di Demir

Nelle prossime puntate della soap opera, Demir farà qualcosa che non piacerà affatto a Fikret.

L'uomo si ritroverà tra le mani la lettera che Safiye ha scritto al figlio, tanto da decidere di fotocopiarla e attaccarla in giro per tutta Cukurova. In questo modo Demir vorrà dimostrare che Adnan senior non ha abusato di Safiye, come invece ha sempre creduto. Fikret deciderà di rinunciare alla partenza, mantenendo all'oscuro di tutto Mujgan e i suoi zii.

Per questo motivo si nasconderà da tutti in un luogo segreto.

Fikret e Umit uniscono nuovamente le forze per vendicarsi del ricco imprenditore

Qualche giorno dopo Fikret si recherà presso lo studio della dottoressa Umit, la quale sarà arrabbiata nei confronti di Demir per la sua decisione di lasciarla e concedere una seconda chance alle sue nozze con Zuleyha (Hilal Altınbilek).

La direttrice dell'ospedale di Cukurova sembrerà disposta a rinunciare alla storia con il ricco imprenditore per tutto il male che le ha fatto. Per questo motivo Fikret e Umit uniranno nuovamente le forze per vendicarsi di Demir. I due riusciranno nel loro piano oppure falliranno miseramente? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per saperlo.