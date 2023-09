Oggi, venerdì 29 settembre, è stata pubblicata una nuova intervista di Roberta Di Padua al magazine di U&D. La dama, alla sua ennesima edizione consecutiva nel cast del dating-show, si è lasciata andare a confidenze inaspettate, come quella su cosa è successo tra lei e Riccardo Guarnieri prima della pausa estiva. La protagonista del Trono Over, però, ha anche smentito i Gossip che la volevano vicina al corteggiatore Nicola Foriglio durante le vacanze.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

L'assenza di Riccardo Guarnieri a U&D continua e quasi ogni giorni trapelano nuove dichiarazioni o opinioni sul cavaliere che ha fatto perdere le sue tracce in televisione.

Intervistata dal magazine della trasmissione sull'inizio della nuova edizione, Roberta ha reso pubblico un retroscena spiazzante sul cavaliere con il quale ha fatto coppia qualche anno fa, dopo la rottura tra lui ed Ida Platano.

Confidandosi con chi lavora per il dating-show, infatti, Di Padua ha fatto sapere che il pugliese l'avrebbe corteggiata a lungo sul finire della scorsa stagione: tra i gesti eclatanti fatti dall'uomo, ci sarebbero regali e mazzi di fiori inviati alla dama in forma anonima.

Per un periodo, dunque, la romana ha pensato di avere un ammiratore segreto; solo in un secondo momento Riccardo si è rivelato dicendole che era lui l'artefice di tutto.

Il malcontento verso il 'veterano' di U&D

Stando alla versione dei fatti che ha fornito Roberta, Riccardo l'avrebbe corteggiata in modo anonimo la scorsa primavera, ovvero fino a poco prima che terminassero le registrazioni e U&D andasse in vacanza.

Quando il pugliese si è rivelato, però, la dama del Trono Over non ha reagito bene perché ha collegato che lui ha cercato di conquistarla mentre frequentava altre due signore del parterre, Giusy e Mariangela.

Questa scoperta ha raggelato Di Padua, tant'è che oggi risponde che Guarnieri le è indifferente e quindi non le importa se non è più in studio per cercare l'amore.

Un racconto inaspettato quello che ha fatto la protagonista del dating-show al magazine, soprattutto perché riporta a galla un rapporto che lei e Riccardo hanno sempre avuto nonostante le incomprensioni, ma che si è spezzato proprio a causa di un comportamento poco corretto di lui.

Il chiarimento sullo spasimante di U&D

Oltre a rendere pubblico il corteggiamento che Riccardo le avrebbe fatto mentre usciva con Giusy e Mariangela, Roberta ci ha tenuto a fare un po' di chiarezza su un altro uomo al quale è stata accostata in questi mesi.

Per buona parte dell'estate, infatti, si è vociferato che la dama del Trono Over avesse allacciato un rapporto segreto con Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole Santinelli per il quale ha sempre ammesso di provare un interesse.

Per settimane si è parlato di una frequentazione lontano da occhi indiscreti tra Di Padua e l'osteopata, ma oggi lei smentisce tutto con fermezza.

La protagonista della trasmissione di Canale 5, infatti, ha fatto sapere di non aver né rivisto né risentito il ragazzo che non molto tempo fa ha attirato la sua attenzione e che ha invitato più volte per un caffè.

Lo spasimante della tronista, però, si è sempre rifiutato di conoscere meglio Roberta e questa presa di posizione è rimasta tale anche quando il programma è andato in pausa.

La romana è single e sogna di incontrare il principe azzurro all'interno degli studi che frequenta ormai da diversi anni ma con poca fortuna. Nella scorsa edizione, per esempio, la donna si è presa una sbandata per Alessandro Vicinanza, solo che lui si è dichiarato innamorato di Ida Platano e ha lasciato il cast assieme a lei.