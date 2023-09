Michele Longobardi è uno dei corteggiatori di Manuela Carriero a Uomini e donne. Il giovane viene da Castellammare di Stabia e lavora al Comune di Capri. Non si conosce la sua età, ma ha già conquistato parte del pubblico grazie alla sua simpatia e alla sua autoironia. Un modo di fare che a Gianni Sperti ricorda molto l'attore Massimo Troisi.

Chi è Michele di U&D: è di Castellammare e lavora al Comune di Capri

In questa nuova stagione di Uomini e donne, il pubblico ha fatto la conoscenza di Michele Longobardi. Il giovane di Castellammare di Stabia, è giunto in trasmissione per corteggiare la nuova tronista Manuela Carriero.

Sin da subito ha colpito sia la tronista che il pubblico da casa, grazie alla sua simpatia e alla sua ironia.

Da quello che ha raccontato lui stesso in studio, si sa che lavora al Comune di Capri. Sogna di realizzare alcuni progetti che, per scaramanzia, non ha voluto rivelare pubblicamente. Ha confessato di amare i tramonti e di avere paura dello scorrere del tempo.

Michele conquista anche Gianni Sperti grazie alla sua simpatia

Michele su Instagram vanta 4000 followers, destinati ad aumentare proprio grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne. Sui social condivide scatti della sua vita. Proprio in riferimento ai social, in una delle ultime puntate, la tronista ha mostrato alcuni dubbi su Michele, proprio a causa di alcuni post pubblicati di recente dal corteggiatore.

In particolare, non è sfuggita, a Manuela una frase molto romantica di una canzone che lui ha pubblicato su Instagram. Secondo la tronista, questa frase sarebbe rivolta ad una persona esterna al programma. C'è da dire che il pubblico è abbastanza diviso su Michele. C'è una gran parte di telespettatori che lo apprezza per la sua simpatia e lo ritiene spontaneo e ironico.

Anche Gianni Sperti lo ha elogiato nelle prime puntate, dicendo che gli ricorda Massimo Troisi proprio per il suo modo di fare.

I dubbi su Michele Longobardi di Uomini e donne

C'è però qualcuno che nutre dei dubbi sul corteggiatore. Questo anche alla luce di una recente segnalazione, giunta all'esperto di Gossip Amedeo Venza.

Un utente infatti, ha sostenuto che Michele, sino al giorno prima della sua entrata a Uomini e donne, si frequentava con una ragazza che abita poco distante da lui. Segnalazione che va presa con le pinze, ma che potrebbe generare ulteriori dubbi in Manuela. Ancora non è nota la sua età ma, dalle prime esterne, si è intuito che Michele dovrebbe avere qualche anno in meno di Manuela. Sbirciando il suo profilo si apprende che gli piacciono i tatuaggi, ama andare in palestra e il buon vino.