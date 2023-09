Le registrazioni di U&D 2023/2024 sono iniziate da un mese e fino ad oggi di Riccardo e Armando non c'è mai stata traccia in studio. Un'amica di Guarnieri, Ursula Bennardo, ha commentato queste assenze in modo particolare: intervistata dal blogger Pugnaloni, la pugliese ha fatto sapere che l'ex di Ida avrebbe trovato l'amore lontano dai riflettori. Su Incarnato, invece, la compagna di Sossio ha detto che è giusto che abbia lasciato il posto ad altri più interessati ad innamorarsi.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Martedì 26 settembre è stata pubblicata un'intervista ad una dama che ha animato diverse edizioni del passato, Ursula Bennardo.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha chiesto alla dama di commentare quello che è successo nell'ultimo periodo in studio, a partire dai duri scontri che Gianni e Tina hanno avuto con alcune componenti del parterre femminile.

Anche se non in modo polemico, la pugliese ha detto che gli opinionisti dovrebbero essere imparziali e invece quelli di U&D avrebbero antipatie palesi come quelle per Aurora Tropea e Gemma Galgani.

"Loro dovrebbero giudicare l'accaduto, non i pregressi. Per fortuna c'è Maria De Filippi", ha dichiarato la compagna di Sossio Aruta.

Il retroscena sul 'veterano' di U&D

Ancora più interessante, però, è la risposta che Ursula ha dato su uno dei due cavalieri che mancano dallo studio dalla scorsa primavera.

Dal 24 agosto, ovvero da quando sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di U&D, agli Elios non si sono visti né Riccardo né Armando: i fan si chiedono da oltre un mese i motivi di queste assenze, soprattutto perché nessuno si è mai esposto a riguardo (né i diretti interessati né la padrona di casa del dating-show).

Bennardo conosce molto bene entrambi i protagonisti del Trono Over che fino ad oggi hanno saltato tutte le registrazioni, ma con uno di loro ha anche un rapporto d'amicizia che si è consolidato lontano dalle telecamere di Canale 5.

"Io spero che Riccardo abbia trovato un amore che vale più di ogni cosa", ha dichiarato la tarantina nell'intervista che ha rilasciato al blogger Pugnaloni.

Questa frase potrebbe essere una conferma indiretta ai Gossip che circolano in rete da tempo, ovvero che Guarnieri si sarebbe fidanzato con una persona che non fa parte del cast del programma condotto da Maria De Filippi e per lei avrebbe abbandonato il parterre dopo tanti anni.

Attesa per gli spoiler di U&D

Sull'assenza di Armando nel parterre maschile di U&D, invece, Ursula ha detto: "Nella scorsa stagione, ho visto un suo disinteresse verso nuove conoscenze. Non ricordo un'emozione o un'esterna da raccontare".

Nel commentare la mancata partecipazione di Incarnato alle registrazioni che si sono svolte dal 24 agosto a metà settembre, l'ex dama ha detto: "Penso sia giusto dare il posto a qualcun altro".

Stando alle dichiarazioni di Bennardo, Riccardo non sarebbe più nel cast del dating-show per un nuovo amore mentre il cavaliere napoletano perché non si sarebbe mostrato interessato a frequentare le signore del Trono Over ma solo ai litigi.

Guarnieri, dunque, potrebbe aver ritrovato la felicità proprio come è successo alla ex Ida Platano: la parrucchiera, infatti, quasi un anno fa ha voltato pagina legandosi ad Alessandro Vicinanza, con il quale fa coppia tutt'ora.