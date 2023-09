Nella giornata del 15 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Stando agli spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo blog, nel Trono Over ci sarebbero delle importanti novità: Gemma Galgani avrebbe baciato Maurizio. Ma non solo, anche Aurora Tropea avrebbe baciato Marco ed entrambi avrebbero deciso di non conoscere altre persone ma di darsi un'esclusiva.

Gemma e Maurizio vicini

Gemma Galgani è stata confermata nel parterre femminile di U&D e stando agli spoiler riguardanti la registrazione del 15 settembre avrebbe fatto ulteriori passi in avanti verso Maurizio.

Nonostante fra i due ci sia una notevole differenza d'età, non paiono esserci preoccupazioni in tal senso. Come riferito da Lorenzo Pugnaloni nel suo blog, intanto, sarebbe scoccato il bacio tra Gemma e Maurizio.

Quando il cavaliere ha riferito che al termine della puntata sarebbe tornato a Livorno, Tina Cipollari con ironia ha invitato Galgani a raggiungere il cavaliere in Toscana.

Aurora e Marco si sarebbero baciati

Gli spoiler di Lorenzo Pugnaloni sul Trono Over di Uomini e Donne dicono che Aurora Tropea ha baciato Marco. Ma non solo, i due avrebbero preso una decisione importante riguardante la loro frequentazione, ossia quella di darsi una sorta di "esclusiva" per approfondire la loro conoscenza.

Al contrario non ci sarebbero novità su Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri: i due risultano essere ancora fuori dalle registrazioni.

U&D: spoiler Trono Classico

Gli spoiler di U&D riguardano anche il Trono Classico. Stando a quanto si apprende dal blog di Lorenzo Pugnaloni, la tronista Manuela Carriero si sarebbe confrontata con Carlo in seguito a una segnalazione giunta alla redazione: un insider ha sostenuto che il corteggiatore non sia realmente interessato alla tronista, ma solamente ad avere visibilità.

A tal proposito la giovane Carriero è apparsa piuttosto infastidita su quanto accaduto, mentre Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno esitato a spezzare una lancia a favore del corteggiatore. Nonostante tutto, tra i due è tornato il sereno, ma in esterna la tronista avrebbe deciso di portare Damiano e Michele.

Il tronista Brando ha deciso di uscire con Raffaella e la cosa avrebbe infastidito Beatrix.

Mentre Cristian pare che abbia deciso di approfondire la conoscenza con Valeria, ma sarebbe anche uscito con Valentina.

Al momento Brando e Cristian avrebbero deciso di non esporsi su Beatrix, dal momento che quest'ultima ha accettato di andare in esterna con entrambi i tronisti di Uomini e donne.