Le anticipazioni della puntata serale di Tradimento in programma domenica 9 febbraio in prima visione assoluta su Canale 5 rivelano che Guzide avrà modo di ritornare a casa, dopo essere stata in ospedale per diversi giorni in seguito all'incidente.

Oylum si sentirà in colpa nei confronti della mamma, perché vorrebbe dirle la verità sulla sua espulsione mentre Ozan scoprirà che Yesim sta tradendo suo padre con un altro uomo e lo metterà subito al corrente dei fatti, mettendo nei guai la donna.

Oylum si sente in colpa: anticipazioni Tradimento del 9 febbraio

Ozan, Tolga e Oylum decideranno di organizzare una cena speciale per poter festeggiare il ritorno a casa di Guzide.

La donna, dopo l'incidente che l'ha costretta a trascorrere un periodo in ospedale, verrà finalmente dimessa e potrà riprendere in mano le redini della sua vita.

Oylum, però, si sentirà in colpa nei confronti della mamma: la ragazza vorrebbe dirle tutta la verità in merito alla sua espulsione, ma non troverà il coraggio necessario per farlo, almeno in questo momento di grande festa per tutti dopo il ritorno a casa di Guzide.

Ozan svela al padre che Yesim l'ha tradito

Le anticipazioni della puntata serale di Tradimento prevista domenica 9 febbraio su Canale 5, inoltre, rivelano che Yesim riuscirà a sedurre Oltan per far sì che le dia una mano per ritrovare al più presto Oyku, ma verrà scoperta da Ozan.

L'uomo, recatosi alla barca, riconoscerà le scarpe di Yesim e scosso da tale scoperta andrà subito da suo padre per metterlo al corrente della situazione, svelandogli che la sua compagna l'ha tradita con un altro uomo.

Intanto Ozan e Oylum decideranno di nascondere Oyku a casa della madre, mentre lei non sarà presente nell'appartamento perché si trova da Nazan.

Il piano dei due giovani, però, verrà compromesso da un imprevisto: Guzide, infatti, rientrerà a casa prima del previsto e scoprirà quello che stanno facendo i suoi figli.

La soap turca regge nella fascia serale di Canale 5 con 2 milioni di spettatori

In attesa di questo nuovo appuntamento serale, la soap opera turca ha confermato una discreta media di spettatori durante il mese di gennaio nella fascia di prime time.

L'ascolto si attesta sui 2 milioni di spettatori a settimana, pari a uno share che supera la soglia del 12%, con picchi che hanno raggiunto anche il 15% .

Dati abbastanza positivi per la difficile prima serata domenicale della rete ammiraglia Mediaset che, in queste settimane ha dovuto vedersela contro il ritorno di Mina Settembre 3, la fiction di Rai 1 con Serena Rossi in grado di portarsi a casa una media di circa 4,5 milioni di spettatori a puntata.