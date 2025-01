Le anticipazioni de La Promessa del mese di febbraio 2025 rivelano che Manuel e Curro si ritroveranno a vivere la loro esperienza in guerra, la quale si rivelerà molto più complicata e ostica rispetto al previsto.

I due vivranno dei momenti di grande paura, soprattutto quando verranno colti da una esplosione che metterà a durissima prova la loro vita.

In tale esplosione perderà la vita Paco, un giovane ragazzo con il quale i due protagonisti della serie stringeranno amicizia mentre Alonso si ritroverà a fare i conti con le pressioni di Maria Antonia, che si è ormai invaghita del marchese.

Manuel e Curro vittime di un'esplosione: anticipazioni La Promessa febbraio 2025

Per Manuel e Curro l'esperienza della guerra si rivelerà molto più difficile del previsto: i due vivranno dei momenti di grande paura e non avranno la possibilità di mettersi in contatto con i loro familiari per diversi giorni, finendo così per far perdere misteriosamente le loro tracce.

Una situazione che segnerà profondamente la marchesa Cruz, la quale inizierà a temere che possa essere successo qualcosa di brutto a suo figlio.

Anche Jana vivrà dei momenti di grande apprensione, temendo il peggio non solo per il suo amato Manuel ma anche per il fratello Curro.

E, in effetti, i due si ritroveranno davvero a dover fare i conti con una esplosione improvvisa che rischierà di togliergli la vita.

Manuel e Curro perdono il loro amico Paco in guerra, Alonso scosso

Le anticipazioni de La Promessa del mese di febbraio rivelano che tale scoppio si rivelerà mortale per Paco, un amico dei due che non riuscirà a sopravvivere, nonostante l'intervento immediato di Manuel e Curro, i quali proveranno a salvargli la vita.

Prima di morire, Paco donerà una lettera a Curro, chiedendogli di darla alla sua fidanzata quando sarebbe rientrato a casa dopo la guerra.

Intanto all'interno del palazzo, Alonso comincerà a mostrarsi scosso per le attenzioni di Maria Antonia, la quale finirà per perdere la testa nei confronti del marchese e non avrà intenzione di rinunciare a lui, tanto da metterlo in serie difficoltà.

Ascolti in costante crescita per la soap opera spagnola di Rete 4

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap opera iberica chiude il mese di gennaio con ascolti positivi nel preserale di Rete 4.

La media auditel registrata nel daytime feriale si attesta sulla soglia dei 900 mila spettatori al giorno, pari a uno share che arriva a sfiorare il 5%.

La serie con protagonisti Jana e Manuel ha toccato anche picchi superiori al milione di spettatori e punte del 6% di share nella fascia del preserale, superando così l'ascolto di Rai 3 dalle 20:00 in poi.