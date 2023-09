Giovedì 14 settembre è stata registrata una nuova puntata di U&D. Stando agli spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo blog, in studio ci sarebbe stata un'accesa lite fra Roberta Di Padua e Cristina. Barbara De Santi avrebbe inoltre chiuso la frequentazione con Alessio poiché non ha gradito che quest'ultimo abbia baciato un'altra dama.

Roberta ai ferri corti con Cristina

Stando a quanto riferito dagli spoiler sulle registrazioni di ieri, la porzione di trasmissione dedicata al Trono Over di Uomini e Donne è stata caratterizzata da una lite avvenuta fra Roberta Di Padua e Cristina.

Come riportato nel blog, al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno portato le due a discutere. Non è tuttavia escluso che nelle prossime registrazioni venga reso noto il motivo dello screzio.

Per vedere la puntata che ha visto protagoniste le due dame del Trono Over bisognerà attendere un paio di giorni.

Trono Over: tutti gli aggiornamenti

In merito agli spoiler sulla registrazione di ieri, ci sono ulteriori novità sul Trono Over.

Nel suo blog, Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Gemma Galgani si è seduta al centro dello studio per parlare della conoscenza con un cavaliere molto più giovane di lei. Stando a quanto riferito, la dama avrebbe raggiunto l'uomo in Sardegna laddove era impegnato per lavoro.

La conoscenza tra Barbara De Santi e Alessio invece, sarebbe giunta al capolinea. Il cavaliere sarebbe uscito con lei e con un'altra dama che avrebbe baciato, un atteggiamento questo che non sarebbe stato gradito da Barbara. Da qui la decisione di porre fine alla conoscenza.

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ancora assenti

Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sono ancora assenti. A quanto pare i due volti storici di Uomini e donne non farebbero più parte del parterre maschile.

Per quanto riguarda Armando, il cavaliere continua a restare in silenzio sui social.

Di recente, però, ha postato uno scatto fuori da un palazzo di giustizia insieme al suo avvocato e ha fatto sapere di avere querelato chiunque dica fake news sul suo conto. Riccardo invece è stato avvistato in Puglia in compagnia di una donna, ma al momento non vi è alcuna conferma o smentita sulla nuova frequentazione.

U&D: aggiornamenti Trono Classico

Per quanto riguarda la registrazione di ieri, gli spoiler riguardanti il Trono Classico interessano invece Manuela Carriero: la tronista sarebbe uscita con Carlo, Cristian Forti invece è andato in esterna con Virginia.

Beatrix infine non sarebbe stata portata in esterna da nessuno dei due tronisti: la ragazza risulta essere contesa da Brando e Cristian.