Anticipazioni de La Promessa 18-22 settembre 2023: continua la messa in onda della soap opera su Canale 5 e su Mediset Infinity, con le puntate inedite in Italia, e che cosa succede nei prossimi episodi? Gli spoiler rivelano che Cruz sarà in grossi guai mentre Curro tornerà alla villa dopo un incontro alquanto traumatico con Eugenia. Nel frattempo, Camilo viene scoperto e, in preda alla disperazione, mette in pericolo Funes e Alonso.

Di seguito le anticipazioni settimanali de La Promessa 18-22 settembre 2023.

La Promessa: Cruz nei guai, Catalina scopre il suo segreto nelle nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera La Promessa raccontano che il segreto di Cruz verrà alla luce. Catalina scopre infatti che la spilla appartenuta alla madre e misteriosamente scomparsa è stata acquistata da un rivenditore in un negozio di pessima fama. Non sarà l'unico segreto che verrà a galla, visto che i suoi sospetti su padre Camilo si riveleranno fondati.

Nel frattempo Jana vuole ricostruire l'aereo di Manuel, sperando che una volta che lo vedrà possa riacquistare la memoria e capire che Jimena lo sta ingannando. Per riuscire nella sua impresa, ha bisogno di soldi: Catalina la aiuterà?

La situazione tra i domestici sembrerà migliorare dopo che Pia convincerà Gregorio ad ammorbidirsi un po', senza sapere che proprio lui diventerà il suo peggiore incubo.

La tranquillità durerà molto poco, fino a quando Camilo non verrà smascherato e perderà completamente il controllo.

Padre Camilo semina il panico alla villa

Gli spoiler dei nuovi episodi de La promessa svelano che Catalina riuscirà a dimostrare che Camilo non è un vero prete. A quel punto Camilo minaccerà con una pistola Funes e il povero Alonso, seminando il panico.

Per fortuna tutto si risolverà per il meglio e il finto religioso finirà in caserma per i dovuti accertamenti.

Intanto, Curro e Lorenzo fanno una visita al sanatorio per trovare Eugenia, ma accadrà qualcosa di inaspettato. Catalina, invece, scoperto che è stata Cruz a rubare la spilla, proverà a metterla alle strette.

Catalina riesce a incastrare Cruz?

Continuando con le anticipazioni della soap opera La Promessa, Lorenzo e Curro torneranno dal sanatorio, ma il giovane sarà molto scosso, visto che la visita a Eugenia sarà alquanto traumatica. Curro proverà ancora a chiedere delucidazioni sulla sua infanzia a Lorenzo, che come al solito reagirà in malo modo.

Mauro rivelerà l'identità del ladro che ha rubato la spilla alla villa: è stata Cruz, ma come fare a dimostrarlo? Catalina proverà a ottenere una confessione dalla nobildonna, ma la faccenda di concluderà con l'emergere di una verità molto diversa da quella che immaginava.