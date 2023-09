Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Canale 5, Manuel e Jana si baceranno di nuovo, anzi sarà lui in un impeto di felicità a baciarla. Lei rimarrà un po' scossa, anche perché Manuel ormai è sposato con Jimena. Intanto quest'ultima, almeno per un po', vorrà allontanare Jana dal palazzo, per questo la spedirà a casa dei genitori, con la scusa di aiutare il personale di servizio impegnato con l'arrivo di alcuni ospiti.

Jana deve lasciare La Promessa in fretta e furia

Dopo il matrimonio Jimena inizierà a notare qualcosa di strano in Manuel.

Fino al momento delle nozze era molto dolce nei suoi confronti, invece dopo inizierà a essere titubante nei suoi confronti e a non credere più a quello che gli dice. Crederà che dietro questa faccenda possa esserci lo zampino di Jana, per questo proverà ad allontanarla da La Promessa.

Jimena le chiederà di stabilirsi per un po' di tempo a casa dei suoi genitori, in quanto il personale di servizio è oberato di lavoro a causa dell'arrivo di alcuni amici da Vienna. Jana non potrà opporsi a questa richiesta, e in fretta e furia dovrà preparare i bagagli per il trasferimento.

Il bacio tra Manuel e Jana

Jana si troverà fuori dal palazzo pronta per partire, dove troverà un Manuel che sarà molto felice di vederla.

Jana, però, non ricambierà questo momento di spensieratezza, ma Manuel avrà bisogno di dirle una cosa: "Dobbiamo parlare, ti prego rimani con me qualche secondo". Jana sarà abbastanza stizzita, visto che gli risponderà "perché devo rimanere, che cosa vuoi dirmi".

Lui non proferirà parola, ma sorprenderà Jana con un appassionante bacio, lasciando la ragazza di stucco.

La ragazza dentro di sé sarà felice, ma si sentirà un po' in colpa: non è giusto che si bacino, visto che Manuel è un uomo sposato.

Manuel scopre che Jimena lo ha ingannato

Intanto, mentre Jana sarà diretta verso la casa dei genitori di Jimena, Manuel continuerà le sue indagini per smascherare la moglie. Quest'ultima si accorgerà di ciò che sta facendo, così con l'aiuto di Simona organizzerà una cena per il marito: il menu prevede non solo i cibi che gli piacciono, ma anche qualche pietanza afrodisiaca.

Questo piano avrà successo? Intanto Manuel continuerà a raccogliere prove sulla manipolazione che ha fatto Jimena a suo danno e capirà che molti dei suoi presunti ricordi sono stati creati a puntino dalla moglie solo per sua comodità.

Il rapporto tra i due sarà sempre più teso e lei sembrerà stare male a causa dei litigi con Manuel. Lui si sentirà in colpa e proverà a rimediare al danno fatto, ma non riuscirà a essere totalmente amorevole con lei, anche perché giorno dopo giorno scoprirà tutte le bugie che gli ha rifilato.