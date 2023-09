La soap opera turca Terra Amara prosegue il suo consueto appuntamento su Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi dal 2 al 5 ottobre 2023 si assisterà a un incontro segreto tra la new entry Umit Kahraman (Hande Soral) e Fikret Fekeli (Furkan Palalı).

Episodio di Terra amara del 2 ottobre: Behice e Mujgan decise a trasferirsi a Istanbul

Le anticipazioni sulla puntata di lunedì 2 ottobre raccontano che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) perderà le staffe quando Behice (Esra Dermancıoğlu) e Mujgan (Melike İpek Yalova) annunceranno il loro trasferimento a Istanbul con Kerem Ali.

In preda alla furia, Fekeli ordinerà alla dottoressa e alla zia di andarsene.

Le due donne, in vista della loro partenza, alloggeranno in un hotel. Mujgan e Behice, successivamente, otterranno delle informazioni sul testamento di Yilmaz (Uğur Güneş). Intanto la dottoressa Umit, da poco arrivata in città, incontrerà Fikret di nascosto.

Trama del 3 ottobre: Behice e Mujgan apprendono il valore dell’eredità di Yilmaz

Nell’episodio in programmazione martedì 3 ottobre, Behice rimarrà delusa quando apprenderà che l'eredità do Yilmaz si aggira soltanto intorno a 80.000 lire turche e non a 30 milioni come lei e Mujgan credevano.

La dottoressa Hekimoglu non riuscirà a convincere la zia ad alloggiare in un albergo più economico e svelerà a Fikret che Akkaya ha ceduto tutte le sue proprietà a Hunkar Yaman (Vahide Perçin) quando era ancora in vita.

Mujgan è convinta che Zuleyha (Hilal Altınbilek) sappia dove siano finiti i soldi di Yilmaz..

Anticipazioni del 4 ottobre: Mujgan scopre che Umit e Fikret si conoscevano già

Nella puntata di mercoledì 4 ottobre, Sevda (Nazan Kesal) scoprirà che un uomo sta usufruendo di un terreno degli Yaman per coltivare i suoi prodotti e inviterà Zuleyha a intervenire.

Ali Rahmet Fekeli, dopo aver parlato con Fikret, fa tornare Behice e Mujgan nella sua tenuta. Sempre a proposito della dottoressa Hekimoglu, mentre si troverà in ospedale scoprirà che la collega Umit e Fikret si conoscevano già.

Puntata del 5 ottobre: Zuleyha caccia Mujgan dalla tenuta Yaman, Demir trova un alloggio a Umit

Nell’episodio in onda su Canale 5 giovedì 5 ottobre, Mujgan si presenterà alla tenuta Yaman ed esigerà di sapere da Zuleyha che fine abbiano fatto i soldi che Yilmaz ha ricavato dalla vendita dei suoi beni.

Quest’ultima manderà via la sua rivale, anche perché verrà accusata di essersi impossessata delle 30 milioni di lire turche del defunto Yilmaz.

Demir (Murat Ünalmış) dopo aver fatto la conoscenza di Umit, la nuova direttrice dell’ospedale di Cukurova, le consentirà di alloggiare in una sua villa.