Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne, il magazine di Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato l'intervista che ha rilasciato Ursula Bennardo sul cast di quest'anno. Nel commentare le furiose liti tra i componenti del parterre e gli opinionisti, l'ex dama ha detto che Gianni e Tina dovrebbero essere imparziali e non avere simpatie e antipatie. Parole al miele, invece, da parte della pugliese su Riccardo Guarnieri, a cui ha augurato un grande e vero amore.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

I fan di Uomini e donne stavano commentando l'avvistamento di Gemma al Colosseo quando Il blogger Pugnaloni ha reso pubblica l'intervista che ha fatto a una storica dama del Trono Over.

Lollo magazine, infatti, nel primo pomeriggio del 26 settembre ha condiviso con fan e curiosi le dichiarazioni che Ursula Bennardo ha rilasciato sulla nuova edizione del dating-show e sulle dinamiche delle prime puntate.

Quando le è stato chiesto di esprimere un parere sulle furiose liti che sono andate in onda in questo periodo, la pugliese si è concentrata soprattutto su quelle tra gli opinionisti e alcuni componenti del parterre.

Facendo riferimento agli scontri che Gianni e Tina hanno avuto rispettivamente con Aurora ed Elio, la compagna di Sossio Aruta ha detto: "Le due ne combinano di ogni ma Sperti e Cipollari dovrebbero essere imparziali e non lo sono".

"Dovrebbero giudicare l'accaduto e non per passati regressi.

Hanno palesi antipatie e simpatie", ha proseguito la donna dicendosi contenta del fatto che ci sia Maria De Filippi a portare equilibrio agli Elios.

Il parere sui cavalieri di Uomini e donne

Una dichiarazione di Ursula che ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne, è quella sull'assenza di Riccardo nel cast 2023/2024.

Quando il blogger Pugnaloni le ha chiesto un'opinione sull'assenza di Guarnieri alle prime puntate della nuova edizione del dating-show al quale entrambi hanno partecipato in passato, Bennardo ha detto: "Io spero che abbia trovato un amore che valga più di ogni cosa".

Stando a questa affermazione, il cavaliere potrebbe aver voltato pagina accanto ad una persona estranea al parterre del Trono Over, e per questo non sarebbe più in studio quando si svolgono le registrazioni settimanali.

L'ex dama, inoltre, è molto amica del pugliese per via del suo legame con Sossio Aruta, quindi è probabile che sappia qualcosa sulla vita sentimentale dell'ex fidanzato di Ida Platano.

La stoccata al 'veterano' di Uomini e donne

In merito all'assenza di Armando nel parterre del Trono Over, invece, Ursula ha detto: "Non ho nulla contro di lui, ma nella scorsa edizione ha mostrato disinteresse verso nuove conoscenze, non ha regalato nessuna emozione". "Penso sia giusto lasciare il posto ad altri", ha concluso la compagna di Sossio nell'intervista che è stata pubblicata martedì 26 settembre.

Oggi, inoltre, trapeleranno le anticipazioni della prima delle due registrazioni previste per questa settimana: in serata, infatti, in rete inizieranno a circolare gli spoiler di tutto quello che accadrà agli Elios nel pomeriggio.