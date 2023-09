Le nuove puntate di Un posto al sole, previste tra settembre e ottobre su Rai 3, potrebbero essere quelle della resa dei conti tra Roberto e Lara.

Dopo aver portato avanti la sua fitta rete di bugie ai danni del ricco imprenditore, Lara potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro e costretta a confessare la verità su quanto ha architettato sul conto del piccolo Tommaso.

La reazione di Roberto potrebbe essere clamorosa e questa volta l'imprenditore potrebbe addirittura mandare in carcere la sua ex compagna.

Roberto decide di indagare su Lara e Tommaso: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Roberto inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Lara e della storia legata al piccolo Tommaso.

L'uomo si impossesserà di uno degli oggetti del bambino, così da poter effettuare il test di paternità e in tal modo togliersi ogni dubbio.

Lara, però, riuscirà a beccarlo in flagrante e si lascerà andare a una dura sfuriata, tanto da mettere in difficoltà Ferri.

Tuttavia l'uomo non avrà alcuna intenzione di farsi intimorire dai ricatti della sua ex e si dirà pronto ad andare avanti per la sua strada, desideroso di scoprire la verità su quanto è successo.

Roberto manda in carcere Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Il colpo di scena potrebbe arrivare nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste tra settembre e ottobre su Rai 3.

Ferri potrebbe andare avanti per la sua strada e riuscire finalmente a incastrare le bugie di Lara Martinelli.

Il sospetto è che Ferri possa mettere la sua ex con le spalle al muro in merito alla questione del piccolo Tommaso e in tal modo prendersi la sua rivincita.

Non si esclude che Roberto possa passare per vie legali e far sì che Lara paghi il suo conto con la giustizia per quanto ha architettato e pianificato, tanto da farla finire dietro le sbarre.

Il piccolo Tommaso viene adottato da Roberto nella soap Un posto al sole?

Al tempo stesso Roberto potrebbe ritrovarsi ad affrontare diversamente la questione legata al piccolo Tommaso e prendere una decisione del tutto inaspettata.

Non si esclude che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole di questa stagione, Roberto possa decidere di adottare il bambino, al quale si è molto affezionato nel corso di questi mesi.

In tal modo Roberto si occuperebbe della crescita di Tommy e potrebbe continuare a fargli da "padre", nonostante l'inganno subito da Lara.