Le avventure della soap opera drammatica turca My home my destiny (Doğduğun Ev Kaderindir) continuano a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Le anticipazioni sui prossimi episodi disponibili su Mediaset Infinity svelano che Mujgan (Zeynep Kumral) lotterà tra la vita e la morte a causa di uno sparo ricevuto dal suo ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı). Lei lo lascerà per il bene della sua famiglia, ma lui reagirà in maniera violenta. Burhan, dopo aver ferito gravemente la donna al petto, si toglierà la vita.

Spoiler turchi My home my destiny: Mehdi impedisce a Mujgan di frequentare l’ex Burhan

Nelle nuove puntate si verrà a creare una situazione insostenibile. Tutto inizierà quando in città farà ritorno Burhan, l’ex fidanzato di Mujgan. In passato era un fidato amico di Mehdi (Ibrahim Çelikkol), ma il loro rapporto giunse al termine a causa di un delitto: il padre di Mehdi è stato ucciso da quello di Burhan. Quest’ultimo non appena rimetterà piede a Istanbul farà la corte Mujgan e riuscirà a riconquistarla. La donna comincerà a vedere di nascosto il suo ex fidanzato, andando incontro a delle amare conseguenze.

Non appena sorprenderà la sorella in compagnia del suo nemico,Mehdi picchierà Burhan facendolo finire in ospedale.

Il meccanico, dopo una breve detenzione in carcere, tornerà a opporsi, impedendo a Mujgan di frequentare il suo ex. Mehdi a causa del suo atteggiamento violento deluderà profondamente Zeynep (Demet Ozdemir), portandola a prendere una drastica decisione sul loro matrimonio. La ragazza vorrà divorziare dal marito, dopo che lo stesso in preda alla gelosia le vieterà di uscire di casa e di recarsi al lavoro.

Mehdi rischia la vita, Burhan si toglie la vita dopo aver ferito gravemente Mujgan

Successivamente Burhan la farà pagare cara a Mehdi, visto che verrà pestato a sangue da lui e alcuni scagnozzi. Mehdi rischierà seriamente la vita, Mujgan assalita dai sensi di colpa deciderà di rinunciare al suo ex e sarà determinata a partire.

Burhan non si rassegnerà al fatto di aver perso per sempre Mujgan e per questa ragione penserà di porre fine non solo alla sua vita, ma anche a quella della donna. Si presenterà alla stazione e in preda a una vera ossessione, davanti agli occhi di Cemile e Nuh, le sparerà, dopodiché si toglierà la vita. Mujgan verrà trasportata in ospedale e verserà in delle condizioni gravi: la donna lotterà tra la vita e la morte.