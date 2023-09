Nelle prossime trame di Un posto al sole su Rai 3 , potrebbe esserci spazio per la resa dei conti legata alla sorti di Damiano, dopo che il poliziotto sta portando avanti la sua indagine segreta su Eduardo. Quest'ultimo potrebbe scoprirlo, e potrebbe anche tentare di ammazzare Damiano.

Occhi puntati anche su Rossella che, nel corso dei nuovi appuntamenti, potrebbe ritrovarsi a vivere un momento di passione con Nunzio e scoprire di essere in dolce attesa.

Rossella cede alla passione con Nunzio nelle nuove trame di Un posto al sole?

Nel dettaglio, le nuove trame di Un posto al sole prevedono un riavvicinamento tra Nunzio e Rossella.

Dopo aver metabolizzato la notizia dell'imminente matrimonio della ragazza con Riccardo, il giovane cuoco del Caffè Vulcano proverà a recuperare il suo rapporto affettivo con la ragazza e questa situazione potrebbe diventare ben presto "pericolosa".

Sì, perché non si esclude che tra Rossella e Nunzio possa riaccendersi la fiamma della passione e in questo modo, i due potrebbero ritrovarsi nuovamente a letto insieme, abbandonandosi così ad un momento di grande intimità tutto per loro.

Rossella scopre di aspettare un figlio nelle prossime trame di Un posto al sole?

Insomma, Rossella potrebbe tradire Riccardo poco prima del fatidico sì e come se non bastasse, potrebbe addirittura scoprire di essere in dolce attesa del suo primo figlio.

La dottoressa, quindi, rischierebbe così di mandare all'aria definitivamente le sue nozze con Riccardo, dato che il bambino che porta in grembo potrebbe essere proprio frutto del momento di passione vissuto con il giovane Nunzio.

In tal caso, sarebbe un vero choc non solo per la stessa Rossella ma anche per i suoi familiari, i quali scoprirebbero della tresca clandestina tra la ragazza e il cuoco del caffè Vulcano.

Damiano rischia la morte nelle prossime trame di Un posto al sole?

Spazio anche alle vicende di Damiano che, nel corso dei prossimi appuntamenti con Un posto al sole, si ritroverà sempre più in difficoltà con il suo piano "segreto" che mira a smantellare la rete criminale di Eduardo.

Damiano, però, dovrà stare ben attento dato che Eduardo e i suoi uomini sono particolarmente furbi e potrebbero scoprire come stanno davvero le cose.

Il colpo di scena, quindi, potrebbe non tardare ad arrivare e nel corso dei prossimi episodi della soap, Damiano potrebbe finire in ospedale in gravissime condizioni.

Il poliziotto, in questo modo, pagherebbe il conto per il doppio gioco ai danni di Eduardo e non si esclude che possa trovarsi a lottare, sospeso tra la vita e la morte dopo essere stato "punito" e colpito dai criminali che collaborano con il pericoloso fratello di Rosa.