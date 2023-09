Terra Amara viene trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play infinity. Le anticipazioni di Terra amara raccontano che un tassista si precipiterà a villa Yaman per dire a Demir che Behice ha ucciso Hunkar. Demir, quindi, si precipiterà dalla dark lady con l'intento di ucciderla, ma Zuleyha riuscirà a calmarlo prima dell'insano gesto.

In occasione del compleanno del piccolo Adnan, Altun e Yaman organizzeranno una festa dove saranno presenti, tra gli altri, anche Mujgan e Umit. Demir, conscio dell'amore che la moglie provava per Akkaya, si recherà all'anagrafe per far donare al figlio un doppio nome, difatti proprio dal momento del compleanno si chiamerà Yilmaz Adnan.

Un tassista dirà a Demir che Behice ha ucciso Hunkar

Gli spoiler dello sceneggiato di matrice turca rivelano che un tassista si presenterà a villa Yaman dicendo a Demir che conosce l'identità dell'assassino di sua madre Hunkar, così l'uomo farà esplicitamente il nome di Behice.

Dopo aver brancolato nel buio per tanto tempo, Demir saprà quindi con chi prendersela e si recherà subito al cospetto della signora Hekimoglu con l'intento di toglierle la vita. Yaman metterà le mani al collo della zia di Mujgan e soltanto il tempestivo intervento della moglie Zuleyha e degli inservienti lo farà destare dal proposito di uccidere la diabolica donna.

A quel punto, Behice contatterà la nipote per chiederle di incontrarsi, soprattutto in vista del fatto che Ali Rahmet non vorrà più ospitare la dark lady ma soltanto Mujgan, così la donna sarà costretta ad abitare accanto al potente e vendicativo Demir.

Mujgan e Fikret, complice la morte di Yilmaz, inizieranno una relazione amorosa ma tale liaison non sarà gradita a Behice, la quale vorrebbe andare via da Cukurova anziché mettere radici, e inoltre potrebbe far storcere il naso a Fekeli senior che non gradirebbe un flirt tra il figlioccio e la dottoressa.

Demir chiamerà suo figlio Yilmaz Adnan

Zuleyha e Demir, in occasione del compleanno di Adnan, organizzeranno una festa nella tenuta invitando Mujgan, Sevda, Fekeli, Sermin, Azize e anche Umit, in quanto Altun sarà ancora ignara della storia tra il primario e il marito.

Qualche giorno prima del compleanno del figlio, Demir andrà all'anagrafe per far aggiungere al nome di battesimo di Adnan anche il nome del compianto Yilmaz.

Gesto, quello di chiamare il figlio Yilmaz Adnan, che sarà fatto da Demir per omaggiare Akkaya sapendo quanto Altun l'abbia amato mentre era ancora in vita.

Fikret, invece, sarà ancora intenzionato a vendicarsi del fratellastro così, approfittando della festa di Adnan, incendierà le stalle della tenuta Yaman e Gaffur informerà subito dell'accaduto l'imprenditore.