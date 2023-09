L'ottavo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni dello sceneggiato riguardo la puntata di venerdì 13 ottobre, raccontano che la nobile Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) dirà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) della sua prossima partenza per Ginevra, facendo presente che affiderà le sue quote aziendali, momentaneamente, a una persona fidata. Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), intanto, potrà cominciare il periodo di prova come contabile dell'atelier, mentre Alfredo Perico (Gabriele Anagni) tenterà di chiedere scusa a Salvatore Amato (Emanuel Caserio) per non averlo avvertito dell'uscita a quattro.

il figlio di Agnese (Antonella Attili), in ultimo, si renderà conto di avere ancora un debole per Elvira Gallo (Clara Danese).

Adelaide vorrà lasciare le sue quote a una persona di fiducia

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 8, in merito all'episodio del 13 ottobre, evidenziano che la contessa Di Sant'Erasmo farà presente a Vittorio che a breve lascerà Milano per soggiornare per qualche tempo a Ginevra. A fronte di ciò, la nobildonna ci terrà a rassicurare il Direttore del grande magazzino meneghino che ha in mente di affidare momentaneamente le sue quote a una persona della quale si fida.

Il ruolo vacante di contabile dell'atelier, poco dopo, attirerà le attenzioni di Matteo, il quale deciderà di candidarsi e sosterrà prontamente il colloquio.

Portelli farà un'ottima impressione a Conti, così quest'ultimo gli offrirà l'opportunità di iniziare un periodo di prova.

Salvatore si renderà conto di avere ancora un debole per Elvira

Le trame della fiction daily di casa Rai, per ciò che concerne la puntata di venerdì 13 ottobre, anticipano che Alfredo capirà quanto Salvatore ci sia rimasto male per aver saputo da terzi dell'appuntamento a quattro organizzato da Irene Cipriani (Francesca Del Fa), il quale coinvolgeva lo stesso Perico ma anche Tullio ed Elvira.

Allo stesso tempo, il gestore del Gran Caffè Amato resterà per qualche istante da solo con Gallo e non potrà non accorgersi di provare ancora dei sentimenti per la Venere della boutique di moda.

Salvatore riuscirà a dimenticare Elvira sapendo che è fidanzata con Tullio?

La contessa Adelaide, complice la sua prossima partenza per Ginevra per incontrare Odile, ci terrà a convocare Tancredi (Flavio Parenti), Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari).

Una volta che saranno tutti presenti, la nobile farà loro un annuncio.