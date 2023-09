Lo sceneggiato Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3. Nelle puntate, attualmente in onda, ha fatto molto scalpore l'accordo stretto tra Damiano ed Eduardo Sabbiese. La questione è molto complessa ma sta di fatto che l'agente Renda, seppur sotto ricatto, ha accettato di aiutare il giovane boss della camorra.

Al momento, solo Viola sembra aver notato lo strano atteggiamento del poliziotto, tuttavia molti fan del daily drama partenopeo ritengono che l'ex agente di scorta stia, in realtà, agendo sotto copertura.

Un posto al sole: un poliziotto corrotto

Negli episodi di Upas, andati in onda nei giorni scorsi, Damiano (Luigi Renda) ha avvisato Eduardo (Fiorenzo Madonna) di un imminente blitz delle forze dell'ordine, permettendo così al giovane boss di salvarsi.

Le sequenze, per come sono state mostrate finora, non sembrano lasciare spazio a dubbi. Renda avrebbe quindi ceduto al ricatto del giovane boss, accettando di collaborare con lui in cambio del suo silenzio. Damiano, seppur contro voglia, ha accettato persino del denaro da Sabbiese, certificando così a pieno il fatto di essere diventato un poliziotto corrotto.

Upas: Damiano sta facendo il doppio gioco?

Sebbene Damiano abbia, dalla sua, le attenuanti del ricatto di Eduardo molti fan di Upas non hanno accettato questo repentino cambio di rotta.

Renda è stato presentato, sin dalle sue primissime apparizioni, come un poliziotto integerrimo che ha sempre scelto la strada della giustizia. Come potrebbe quindi, di punto in bianco, avere accettato un accordo con un camorrista?

Se è vero che Damiano sta cercando di proteggere i suoi cari è altresì lampante che Renda sappia fin troppo vebe che non è questa la strada per tenere al sicuro la sua famiglia.

Da qui l'ipotesi che l'uomo stia agendo da infiltrato, fingendo solo di essere un poliziotto corrotto.

Un accordo con il magistrato Nicotera

La teoria secondo cui Damiano starebbe lavorando attualmente per la polizia è decisamente suggestiva e non risulta affatto campata in aria. Secondo tale ipotesi l'uomo avrebbe passato a Sabbiese le informazioni sul blitz, solo per ottenerne la fiducia in modo da poter poi incastrare il boss assieme a tutto il suo clan.

Dando per buona tale teoria resta da capire chi sia a conoscenza del vero ruolo di Damano. Difficile ma non impossibile che Renda stia agendo da solo, decidendo lui quali informazioni passare. Molto più probabile invece che il poliziotto abbia stretto un accordo con il magistrato Nicotera (Paolo Romano), Non è chiaro invece se, in questo caso, sarebbe al corrente del piano anche il PM Lucia Cimmino (Francesca Colapietro).