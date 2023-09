Nei giorni del 4 e 5 ottobre andranno in onda due puntate imperdibili di Un posto al sole, destinate a scuotere la quotidianità degli inquilini di Palazzo Palladini. In modo particolare, l'attenzione si focalizzerà su Marina Giordano.

Tutto avrà inizio quando Ida, manipolata dalle negative recensioni di Lara verso Ferri e sua moglie, prenderà una decisione sconcertante riguardante Tommaso. Marina cercherà di farle cambiare idea, mettendola al corrente di un evento traumatico del suo passato.

Quando Lara scoprirà della proposta che la sua acerrima rivale d'amore ha fatto a Ida, perderà la calma e si preparerà a servire la sua vendetta.

E mentre Nunzio, che avrà delle frequentazioni occasionali con le donne, deciderà di avere un confronto con Rossella, mentre Silvia si accingerà ad informare Michele di una novità inaspettata.

Anticipazioni Un posto al sole 4 ottobre: Ida ritenta la fuga, Marina le parla del tragico evento del suo passato

Le anticipazioni Un posto al sole del 4 ottobre si concentrano in modo particolare sulla saga riguardante il piccolo Tommaso. Per lungo tempo creduto figlio naturale di Roberto Ferri, di recente è emersa la verità sulla paternità del bambino e Lara è stata buttata fuori dalla vita dell'imprenditore. Tuttavia, nelle prossime puntate il problema sembrerà essere Ida. La vera mamma di Tommaso non si fiderà di Roberto e Marina.

Nella mente di Ida ronzeranno ancora le parole che le aveva detto Lara sul conto di questa coppia. Per questo motivo Ida tenterà nuovamente di fuggire con il figlio. Marina Giordano non resterà ferma a guardare, bensì agirà provando a conquistare la fiducia della donna ricordandole un tragico evento del suo passato.

Guido alle prese con un traumatico ricordo

Spazio anche agli altri inquilini di Palazzo Palladini. Gli spoiler di questa soap opera campana riportano che Nunzio si darà alla pazza gioia, vivendo avventure 'mordi e fuggi' fino a quando non si deciderà ad affrontare Rossella in un faccia a faccia. Nel frattempo, Guido Del Bue si sentirà a dir poco infastidito dal comportamento di Bice, la quale parlerà in maniera sprezzante di suoi figlio Gerry.

Mariella, invece, non capirà il motivo dell'atteggiamento del marito, finendo per risvegliare dei traumatici ricordi.

Un posto al sole, spoiler 5 ottobre: Lara furiosa, Silvia dà una notizia spiazzante a Michele

Gli spoiler Upas del 5 ottobre si focalizzano su Lara. Quest'ultima sarà messa al corrente dell'invitante proposta che Marina ha fatto a Ida e andrà su tutte le furie. Sarà così che la dark lady di questa soap agirà per vendicarsi di Marina. Intanto, altrove, Michele si ritroverà ad ammettere di non aver metabolizzato la separazione da Silvia, mentre la donna si accingerà a dargli una notizia inattesa. Guido vorrà aiutare il figlio Gerry, ma ogni suo tentativo non sortirà gli effetti sperati.