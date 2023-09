Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole della settimana dal 2 al 6 ottobre rivelano che un grande movimento si registrerà dalle parti di Palazzo Palladini. Problemi in arrivo a casa Ferri quando Ida, non fidandosi dell'imprenditore e di sua moglie deciderà di fuggire insieme al bambino. Sarà Marina a bloccarla ricordandole un triste episodio.

Rosa cercherà l'aiuto di Viola per convincere Damiano a fare un passo indietro come infiltrato. Indecisa sul da farsi, Bruni finirà per andare a letto con il poliziotto. Mentre Nunzio continuerà ad alleggerire le proprie sofferenze d'amore attraverso dei rapporti senza impegno, Samuel cercherà di trattenersi per non tradire nuovamente Speranza con Micaela.

Spazio anche a Guido, il quale ascolterà con insofferenza le parole di Mariella verso il figlio Gerry. Le parole sprezzanti della vigilessa finiranno per ricordargli un traumatico evento.

Anticipazioni di Un posto al sole al 6 ottobre: Viola va a letto con Damiano

Rosa metterà Viola al corrente del doppio gioco che sta conducendo Damiano, il quale finge di passare delle informazioni al clan Sabbiese in quanto sta collaborando di nascosto con la polizia. Bruni ne sarà sconcertata, ma dovrà decidere se collaborare con Rosa per spingere Renda a desistere nel pericoloso intento.

Sarà così che Viola e Damiano si incontreranno e non resisteranno all'impulso abbandonandosi alla passione. Questa parentesi, però, non sembrerà sufficiente a portare il poliziotto a lasciare l'incarico di infiltrato.

Alberto molesto con Diana

Durante la festa dei nonni, Renato e Otello si ritroveranno a lamentarsi di come i loro familiari tendino a trascurarli. Poco dopo, però, riceveranno una sorpresa e capiranno che sono molto amati. In seguito Renato sarà colto da un momento di nostalgia, rivangando i tempi andati quando stava insieme a Giulia.

Ci penserà Otello a confortare l'amico.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Alberto Palladini, pur essendosi accorto che Diana lo stia soltanto prendendo in giro, non ne vorrà sapere di gettare la spugna. I corteggiamenti di Alberto finiranno per risultare molesti e l'uomo riceverà una doccia fredda.

Un posto al sole trame: Ida sul punto di darsela a gambe con Tommaso

Si ritornerà a parlare di Ferri e di Lara nelle prossime puntate di Upas. Le parole di Lara, riguardanti Roberto e Marina, finiranno per manipolare la mente ingenua di Ida, la quale maturerà un'importante decisione. Ida sarà sul punto di darsela a gambe con il bambino, quando Marina tirerà in ballo un ricordo sofferente. Sarà così che man mano la ragazza inizierà a fidarsi di lei.

Samuel respingerà con tutte le sue energie i corteggiamenti di Micaela, in quanto non vorrà tradire un'altra volta la fidanzata. Nunzio, invece, continuerà ad avere un atteggiamento indifferente, non curandosi delle conseguenze che ne potrebbero scaturire.

Il figlio di Franco continuerà ad avere rapporti occasioni, ma dopo un'altra notte di eccessi si deciderà a chiedere scusa a Rossella.

La relazione tra Bice e Sergio arriverà al capolinea, e grazie a Mariella i due si accorderanno per una separazione pacifica. Guido si ritroverà ad ascoltare con insofferenza l'atteggiamento di Mariella verso il figlio Gerry, finendo per rivangare un traumatico evento del suo passato.