Le anticipazioni di Un posto al sole si infittiscono ancora di più nelle puntate trasmesse su Rai 3 nei giorni 20 e 21 settembre. Per Giulia Poggi la sofferenza raddoppierà quando Luca si deciderà a vuotare il sacco. Sarà così che la donna, oltre al dolore per la malattia della sua cagnolina Bricca, dovrà cercare di non crollare davanti ai problemi di salute di Luca.

Nel frattempo Bice scoprirà che suo marito non le è stato per niente fedele. Non avendo intenzione di passarci sopra, la donna coinvolgerà Mariella nel suo piano di vendetta, rischiando di compromettere la vita coniugale della vigilessa.

Spazio anche a Tommaso, il quale scomparirà per mano di Lara. Pur di non perdere Roberto, la donna commetterà una follia rapendo il bambino. Ma Ferri non informerà la polizia, decidendo di cercare Tommaso da solo.

Anticipazioni Un posto al sole del 20 settembre: Lara rapisce Tommaso e Ferri non chiama la polizia

La follia di Lara Martinelli la porterà a commettere un gesto piuttosto grave. Le anticipazioni di questa soap opera campana rivelano nel dettaglio che la donna non vorrà in alcun modo accettare di separarsi da Ferri, perciò farà sparire il piccolo Tommaso dall'abitazione dell'uomo. Preoccupato per la scomparsa del bambino, l'imprenditore Ferri deciderà di fare qualcosa, ma senza allertare la polizia.

Mariella coinvolta nella vendetta di Bice, Luca prende una dura decisione

Spazio anche agli altri personaggi di Upas nella puntata del 20 settembre. Giulia, alle prese con la malattia di Bricca [VIDEO] in progressivo peggioramento, dovrà affrontare un altro problema. Luca, vedendo l'amata sofferente per la cagnolina, prenderà una decisione destinata a renderla ancora più affranta.

Nel frattempo Bice vorrà vendicarsi degli innumerevoli tradimenti del marito e coinvolgerà Mariella nella sua spedizione punitiva, rendendo la vita coniugale della donna ancora più complicata.

Un posto al sole spoiler del 21 settembre: Viola ignora il pericolo che corre Damiano

Prossimamente si tornerà a parlare della complicata situazione che ha investito Damiano Renda.

Il poliziotto si è visto costretto ad aiutare Eduardo Sabbiese e il suo clan, fornendo loro delle soffiate. Viola, però, avendo visto i due uomini insieme ha iniziato a sospettare che Damiano sia colluso con la malavita. Sarà così che Bruni tratterà freddamente il suo amato poliziotto, inconsapevole di come stiano veramente le cose e del grave pericolo che corre l'uomo.

Nel frattempo, Giulia dovrà mettere da parte la sua sofferenza per Bricca e affrontare le parole di Luca. Quest'ultimo, infatti, si deciderà a dirle la verità sulle proprie condizioni di salute.