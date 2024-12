L'oroscopo del due dicembre si sviluppa sotto un intenso movimento astrale, con la Luna pronta a fare il suo ingresso in Capricorno sul far della notte. Questo aspetto rende la giornata fremente ma anche affidabile. Occorrerà approfittare di questa energia per raggiungere i propri obiettivi a lungo termine. Tra i segni premiati dalle stelle spicca il terzo in classifica, Pesci, tra quelli sfavoriti il Cancro, penultimo in classifica.

Classifica e oroscopo del giorno con segno flop e top

Bilancia: 12°. Secondo le previsioni astrologiche del 2 dicembre, la giornata appare faticosa, soprattutto per chi non è riuscito a riposarsi durante il fine settimana.

La stanchezza potrebbe pesare e le prime giornate della settimana si prospettano impegnative. Piccoli imprevisti o errori possono complicare ulteriormente la situazione. Per evitare tensioni, sarebbe meglio rimandare appuntamenti o incontri importanti, siano essi di lavoro o sentimentali.

I single, per ora, preferiscono decisamente flirtare e godersi la loro solitudine, mentre le coppie potrebbero trovarsi in una fase di reciproca antipatia. Pazienza, tutto tornerà alla normalità; nel frattempo, lavorate su voi stessi. Potreste avere delle commissioni da fare: magari ritirare la pensione o lo stipendio, fare la spesa o portare l'auto dal meccanico. Insomma, sarà una giornata piena. Sfruttate queste 24 ore per riflettere e mettere nero su bianco le vostre preoccupazioni o tristezze.

Il vostro corpo ha bisogno di un adeguato riposo e di un'alimentazione sana e stagionale.

Cancro: 11°. Preparatevi per un 2 dicembre un po' strano e sfortunato, dovuto all'aspetto astrale con la Luna in viaggio verso la casa del Capricorno. Forse non avete riposato abbastanza durante il weekend, iniziando così la settimana con poca voglia e concentrazione.

Resistete ancora per un paio di giorni, cercando di fare del vostro meglio senza irritarvi. Se possibile, evitate meeting di lavoro o incontri sentimentali per non incorrere in disagi o gaffe.

In questo periodo è fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi trascinare in discussioni inutili, soprattutto in famiglia dove il malcontento è sempre in agguato.

Recenti cambiamenti o notizie inattese hanno richiesto un periodo di adattamento. Dovreste risolvere tempestivamente questioni domestiche o pratiche per evitare accumuli di stress.

Sagittario: 10°. L'oroscopo del giorno segnala che le difficoltà economiche in corso rendono il periodo piuttosto complesso. L’attesa di un bonus o di un pagamento importante potrebbe alimentare l’ansia, specialmente con le spese imminenti da sostenere. In questi momenti è importante fare ordine mentale e pianificare le cose al dettaglio. Il pomeriggio potrebbe portare confidenze significative che aiutano a scaricare parte della tensione.

Non è facile andare avanti quando tutto sembra andare storto. Questo lunedì sarà un po' sottotono, ma avete delle cose di cui occuparvi e che non possono aspettare.

Il vostro motto sarà: "Fallo e basta!" Potreste andare in banca o all'ufficio postale, ma preparatevi ad attese lunghe. Sbarcare il lunario è sempre più difficile: invece di tagliare ulteriormente le spese, prendete in considerazione una seconda fonte di reddito. Una buona occasione potrebbe presentarsi al più presto al vostro cospetto.

Acquario: 9°. Chi lavora in ufficio deve stare attento ai colleghi che recentemente sembrano essere più ipocriti del solito. Sono tempi difficili sia a livello interpersonale che lavorativo, ma non arrendetevi. Mantenete viva la speranza dentro di voi, evitando negatività e pessimismo. In famiglia è richiesta una maggiore presenza da parte vostra, soprattutto nei confronti dei figli e del partner.

È importante proteggere la propria serenità evitando di farsi sopraffare dagli eventi esterni. Quando le difficoltà aumentano, prendersi una pausa può essere la scelta migliore. In amore, si prospettano sviluppi interessanti con possibili dichiarazioni da parte di qualcuno vicino a voi. In queste 24 ore, potreste non sentirvi in gran forma: forse dovreste migliorare la vostra alimentazione, dormire di più e fare movimento ginnico. Prenotate, se possibile, un appuntamento dal parrucchiere o dal dentista entro il 4 dicembre.

Leone: 8°. L'Oroscopo prevede un lunedì faticoso che vi metterà alla prova. Tra pendolari e responsabilità, sarà facile arrivare esausti alla sera. Siete ansiosi di concludere quell'affare o quella pratica burocratica che si trascina da troppo tempo.

Non vedrete l'ora di tornare a casa per rilassarvi davanti a una serie TV o un film. In questo periodo, avete bisogno di incoraggiamento e speranza. Dicembre vi darà l'opportunità di fare la vostra parte.

È un periodo apatico per lavoro, amore e salute. La mancanza di certezze economiche può generare insicurezza e nostalgia per momenti più semplici del passato. Rimanete ottimisti: un’entrata economica inaspettata potrebbe alleviare le difficoltà. Anche le piccole attività casalinghe possono aiutare a ritrovare un po’ di equilibrio.

Toro: 7°. Siete un segno ambiguo: a volte estroverso e giocoso, altre volte scontroso e introverso. Questo 2 dicembre vi sentirete piuttosto normali, senza troppi voli pindarici, il che vi permetterà di concentrarvi sui doveri principali.

È il momento di ridefinire la vostra quotidianità. Potrebbe risultare difficile tollerare la compagnia altrui. Le tensioni accumulate si fanno sentire, ma è importante non scaricare i propri malumori su chi vi circonda. Con un po’ di pazienza, il mese potrebbe riservare momenti piacevoli e gratificanti. Miglioramenti anche per chi ha recentemente avuto problemi di salute. Alla fine della giornata, coccolatevi con una cioccolata calda o una camomilla accompagnata da un bel film natalizio.

Vergine: 6°. La settimana inizia con molte responsabilità, tra lavoro e vita personale. Secondo l'oroscopo, questa giornata potrebbe riservare qualche piccolo intoppo, ma nulla di grave. Avrete da fare sia in casa che fuori.

Il lato positivo è che l'apatia scomparirà e non vedrete l'ora che arrivino le feste. Tenetevi lontano dalle provocazioni e non sprecate tempo prezioso in discussioni sui social. Concentratevi sull'essenziale. Un buon bagno caldo e un libro potrebbero aiutarvi a rilassarvi. Le coppie potranno godersi momenti di passione e romanticismo.

Per realizzare i propri obiettivi è necessario pianificare con cura e adottare uno stile di vita sano. Anche una semplice passeggiata all'aria aperta può aiutare a ridurre lo stress. I single preferiscono mantenere la propria libertà, ma non escludono incontri leggeri.

Gemelli: 5°. L'oroscopo del giorno annuncia risate, unione con la famiglia o il partner e uscite allegre.

Non amate stare troppo tempo in casa, perciò recentemente vi siete sentiti un po' claustrofobici. Queste 24 ore promettono incontri e novità inaspettate. Vi attende un inizio settimana ricco di impegni: occhio al nervosismo. È importante mantenere alta la concentrazione, evitando distrazioni digitali come i social. Le condizioni meteorologiche possono influenzare l'umore, ma è essenziale restare attivi. In amore, le relazioni di coppia continuano con serenità, offrendo conforto.

La top 4 secondo le stelle

Scorpione: 4°. La Luna vi aiuterà a superare facilmente ogni ostacolo. Dicembre sarà un mese favorevole e pieno di emozioni, con effetti già da queste 24 ore. Aspettate un evento importante?

Potreste ricevere quegli ordini fatti online oppure un messaggio cruciale. State attenti, soprattutto se cercate un'opportunità di guadagno o risparmio. Il periodo mette in evidenza la necessità di concentrarsi sul piano finanziario e familiare. Dopo un novembre impegnativo, la stanchezza si fa sentire, ma è solo un calo temporaneo. Con un po’ di riposo e abitudini salutari, sarà possibile recuperare energia. Prepararsi in anticipo per le festività vi aiuterà a sentirvi più tranquilli e organizzati. Rafforzate l'amore di coppia con attività pratiche e memorabili.

Pesci: 3°. Le stelle vi vedono ben posizionati nella classifica giornaliera. Vi sentirete un pochino lunatici, ma il vostro fascino non ne risentirà.

Le relazioni d'amore avranno alti e bassi. Le giovani coppie potranno risvegliare la passione, mentre quelle consolidate troveranno nuovi momenti di intesa. Anche nelle difficoltà, l’unione si rivela fondamentale. La giornata prevede commissioni e impegni, per cui sarà necessaria un po’ di pazienza per gestire eventuali ritardi o contrattempi. Se avete raggiunto il limite della sopportazione con una certa persona o situazione, taglierete i ponti. Continuate con le decorazioni natalizie perché avranno un impatto positivo sull'umore.

Capricorno: 2°. La Luna sta per entrare nel vostro segno rendendovi competenti e furbi. I sogni e le ambizioni si riaccenderanno, liberandovi dall'apatia e dal malcontento di novembre.

Le stelle suggeriscono di non lasciar nulla di intentato e voi siete un segno inarrestabile e solido. In un mondo di egoismo e paura, mostrate il vostro altruismo e coraggio. Prendetevi cura dei vostri capelli e della pelle. Il momento è favorevole anche per i sentimenti, con possibilità di nuove dichiarazioni o legami importanti. Sul piano economico, le difficoltà persistono, ma dicembre potrebbe portare delle soluzioni inaspettate. Cambiare prospettiva e imparare qualcosa di nuovo potrebbe essere la chiave per superare gli ostacoli.

Ariete: 1°. Questo mese sarà importante per risolvere questioni economiche o conflitti familiari. Prima di decidere, chiaritevi bene le idee. In giornata, tutto vi sembrerà positivo e vitale, tornerete a sorridere. Qualsiasi cosa deciderete di fare andrà bene. Più frutta e verdura vi aiuteranno sul lungo termine, quindi cercate di migliorare la vostra alimentazione. Vi attende un periodo pieno di energia e determinazione. È il momento giusto per pianificare il futuro e prendere decisioni coraggiose. Gli impegni del mattino possono essere molti, ma affrontarli con attenzione vi permetterà di ottenere risultati concreti. Non lasciatevi influenzare dalle critiche: il vostro potenziale è la chiave del successo.