Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 14 settembre su Rai1, la contessa confesserà un importante segreto a Matilde: sua figlia, creduta morta, è in realtà viva e sta per arrivare a Milano.

Intanto la famiglia Puglisi arriverà al grande atelier di moda milanese e rimarrà folgorata dalla sua bellezza. Intanto, Delia inizierà il suo primo giorno di lavoro come venere. Successivamente, Salvatore crederà di aver trovato la giusta soluzione per riconquistare Elvira, mentre Maria racconterà alle sue amiche i problemi sentimentali che sta affrontando con Vito.

La famiglia di Maria Puglisi arriva al Paradiso delle signore

Nella prima parte della puntata de il Paradiso delle signore, Delia arriverà al magazzino milanese per ricoprire il ruolo di Venere dopo aver passato il colloquio con Irene ed averla conquistata con la sua professionalità ed eleganza.

Intanto, la famiglia della stilista Maria arriverà nel capoluogo lombardo: Agata e Concetta visiteranno il lussuoso atelier di moda e ne rimarranno folgorate, mentre Ciro Puglisi proverà ad essere d'aiuto in caffetteria in vista dell'inaugurazione, dopo i lavori di rinnovo. Invece, Salvo crederà di aver trovato la giusta chiave per riconquistare il cuore di Elvira.

La contessa di Sant'Erasmo confida a Matilde che Odile è sua figlia

Successivamente, Maria confiderà alle sue amiche Irene e Clara dei problemi sentimentali con il suo fidanzato Vito che è rimasto in Australia per risolvere alcuni problemi nella sua azienda. Nel frattempo, Adelaide attenderà ansiosa l'arrivo di Odile.

Infine, la contessa di Sant'Erasmo rivelerà a Matilde che la donna che sarà ospitata a villa Guarnieri non è altro che sua figlia che credeva essere morta.

Pertanto, la signora Frigerio mostrerà il suo pieno sostegno alla donna e le prometterà di mantenere ancora il segreto.

Riassunto della puntata precedente de il Paradiso delle signore

Nella puntata precedente de Il Paradiso delle signore in onda mercoledì 13 settembre, Maria mette a punto gli ultimi preparativi per accogliere la famiglia in arrivo a Milano.

Intanto, Elvira e Clara, con la complicità di Alfredo, trovano la candidata perfetta per ricoprire il ruolo di venere nell'atelier, ma la parola finale spetta a Irene.

Successivamente, Matilde e Vittorio si incontrano per scambiarsi idee sulle strategie lavorative da impegnare nei rispettivi atelier, anche se sembra esserci molto di più tra loro. Invece, Tancredi crede che il Paradiso stia brancolando nel buio. Infine, Marcello non sembra toccato dai racconti di Flora sulla nuova di Ludovica e Ferdinando.