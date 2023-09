Le anticipazioni di Terra amara rivelano che cambieranno diverse cose in seguito alla morte di Yilmaz. In particolare Zuleyha si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita e, ben presto, complice il cambio atteggiamento da parte di Demir, si renderà conto di provare ancora un sentimento forte nei confronti del padre di sua figlia, al punto da volergli concedere una seconda chance.

La morte di Yilmaz scuote Zuleyha: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra Amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che la morte di Yilmaz sarà uno degli eventi clou del finale della terza stagione.

Un addio che spingerà Zuleyha a rivedere tutta la sua vita, in particolar modo la donna potrà contare sul sostegno e sull'aiuto di Demir, che si schiererà al suo fianco e saprà rivelarsi un perfetto braccio destro per la donna in questo momento così complicato della sua vita.

Ben presto tra i due nascerà un feeling speciale e una alchimia che permetterà a Zuleyha di rendersi conto del fatto che Demir sia completamente cambiato rispetto al passato.

Torna il sereno tra Zuleyha e Demir: anticipazioni Terra amara

Il ricco Yaman dimostrerà di essere una "persona nuova", in grado di tirare fuori sentimenti ed emozioni che prima non era in grado di far venire a galla. Tale cambiamento finirà per riconquistare la moglie.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, col passare dei giorni, Zuleyha deciderà di tornare a villa Yaman e il rapporto quotidiano con il suo ex compagno, la spingerà a rendersi conto di non averlo ancora dimenticato del tutto.

Di conseguenza, Zuleyha non nasconderà il suo desiderio di provare a rimettere insieme i cocci di questa storia d'amore e ben presto si lascerà andare ad una importante e inaspettata confessione con Sevda.

Demir scopre che Zuleyha vuole una notte di passione: anticipazioni Terra amara

Parlando con la donna, Zuleyha ammetterà il suo desiderio: voler passare una notte di passione e di intimità con il padre di sua figlia, così da poter ristabilire al 100% la loro alchimia.

Tuttavia, Zuleyha non avrà il coraggio di essere così esplicita nei confronti di Demir, temendo forse un rifiuto da parte dell'uomo.

A quel punto, però, sarà Sevda ad interessarsi della questione: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che la donna si rivolgerà direttamente a Demir e, senza mezzi termini, lo informerà del desiderio di Zuleyha.

La nuova vita della coppia Zuleyha-Demir: anticipazioni Terra amara

Demir resterà spiazzato ma, al tempo stesso, non potrà nascondere la sua felicità dato che il suo cuore no ha mai smesso di battere per la mamma di sua figlia, neppure quando la donna scelse di chiedergli il divorzio per stare con Yilmaz.

In questo modo, quindi, la coppia si concederà una seconda chance e decideranno di riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Questo colpo di scena, tuttavia, potrebbe non rendere felici i fan della soap opera che nel corso di questi mesi hanno sperato che Zuleyha scappasse via da suo marito, dopo tutte le cattiverie che ha dovuto subire e accettare negli anni in cui sono stati insieme.