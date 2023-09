Elon Musk, 52 anni, patron di X (ex Twitter), Tesla e SpaceX, ha annunciato recentemente la nascita del suo undicesimo figlio, confermando così la notizia di una famiglia in continua crescita. Questo figlio è sempre stato tenuto nascosto ai media, ed è stato battezzato con un nome di Techno Mechanicus.

La liaison con Grimes

La relazione tra Elon Musk, 52 anni, e Grimes, 35, è stata caratterizzata da alti e bassi sin dal loro primo incontro nel maggio del 2018. La coppia ha già due figli insieme: Exa Dark Sideræl, affettuosamente soprannominata "Y", di appena un anno, e X Æ A-12, il loro primogenito di tre anni.

La loro storia d'amore ha inizio quando Musk rimase sorpreso da un tweet della cantante canadese riguardante l'intelligenza artificiale. Stava per scrivere una frase che considerava "brillante", ma notò che Grimes aveva già condiviso lo stesso pensiero. Questo evento suscitò il suo interesse, e da lì è scattata la scintilla tra loro. Nonostante abbiano dato il benvenuto a Exa Dark Sideræl nel dicembre 2021, la coppia si è separata solo pochi mesi dopo la nascita della figlia.

Sebbene non sia chiaro se abbiano riunito le loro vite romantiche, sono stati avvistati insieme a Portofino nel mese di luglio. Nonostante non siano stati fotografati insieme, fonti anonime hanno rivelato che hanno alloggiato in un lussuoso hotel durante quel periodo.

Tuttavia, all'inizio di questa settimana, sembra che ci siano stati nuovi turbamenti nella loro relazione. Grimes ha utilizzato il suo account X (ex Twitter) per implorare Musk di consentirle di vedere il loro figlio. Ha scritto: "Elon, fammi vedere mio figlio o per favore rispondi al mio avvocato", prima di cancellare il tweet.

Il nome del nuovo arrivato

La scelta del nome per il figlio di Elon e Grimes, Techno Mechanicus (affettuosamente soprannominato "Tau"), riflette una volta di più l'eclettico gusto del magnate e la sua ossessione per la lettera X. Il nome "Tau" è un richiamo alla diciannovesima lettera dell'alfabeto greco e, in modo indiretto, alla moderna lettera X, che è stata una costante nella vita di Musk, dal suo coinvolgimento con il social network precedentemente noto come Twitter al nome abbreviato del suo primogenito, X Æ A-12.

La famiglia Musk

Con la sua prima moglie, Justine Wilson, Musk ha avuto un figlio, Nevada Alexander, che purtroppo è morto tragicamente a soli 10 settimane a causa della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS). Successivamente, con la stessa moglie attraverso la fecondazione in vitro, sono nati i gemelli Griffin e Vivian Jenna Wilson nel 2004. Nel 2006, la coppia ha dato il benvenuto ad altri tre gemelli: Kai, Saxon e Damian, sempre grazie alla fecondazione in vitro.

Nel 2018, la vita sentimentale di Musk ha preso una nuova direzione quando ha iniziato a frequentare la cantante canadese Grimes. Da questa relazione sono nati tre figli: X Æ A-12, noto come "X", Exa Dark Sideræl, chiamata "Y", e l'ultimo nato, Tau Techno Mechanicus.

Nel 2021, da Shivon Zilis, dirigente di Neuralink, una società fondata da Musk, l'imprenditore ha avuto altri due gemelli, portando il suo totale a undici figli.