Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Mondo

Le foto di Elon Musk con "mogli robot" sono generate dall'AI

Affermazione falsa: gli utenti dei social media di tutto il mondo hanno condiviso una serie di immagini di Elon Musk accompagnato da presunte "mogli robot". "La moglie robot utilizzerà batterie che richiedono una ricarica per tre giorni interi e funzionerà per un mese", si legge nella didascalia di alcuni post, secondo i quali il prodotto sarà lanciato entro la fine di quest'anno.

Verità:

Una ricerca per immagini inversa mostra che le immagini che sono diventate virali sui social media sono state originariamente postate il 3 maggio 2023 da un account di Facebook chiamato Guerrero Art.

Nel suo post, pubblicato su una pagina di gruppo di Facebook chiamata AI Art Universe, l'utente condivide i suggerimenti specifici che ha usato per creare digitalmente le immagini.

Guerrero Art, che sulla sua pagina si descrive come "creatore digitale", condivide regolarmente immagini generate dall'AI sul suo account Instagram (@art_is_2_inspire) e utilizza hashtag come #ai, #aiartwork e #aicommunity. In risposta a un commento su uno dei suoi post, ha indicato che le immagini sono state create utilizzando Midjourney, uno strumento di intelligenza artificiale che consente di generare immagini utilizzando suggerimenti testuali.

Una ricerca sul web non ha trovato alcuna prova attendibile che Elon Musk, o una delle sue aziende, stia sviluppando o pianificando il lancio di "mogli robot".

USA

Il video non mostra scatole piene di libri vietati in una scuola della Florida

Affermazione falsa: gli utenti dei social media negli Stati Uniti hanno condiviso un video in cui un membro del personale della McNicol Middle School di Hollywood, in Florida, sostiene che migliaia di libri della biblioteca scolastica sono stati sequestrati dalle autorità statali perché ritenuti "inappropriati".

Nel filmato, che mostra grandi scatole di cartone piene di libri in un corridoio, l'impiegato mostra, accompagnato da altri due colleghi, titoli come "Ispano-americani, il Texas e la guerra messicana", "Aquile nere: African Americans in Aviation" e "The Double Life of Pocahontas".

Verità:

Il video condiviso sui social media è stato originariamente postato su TikTok da @psychiea, che appartiene ad Allison Ronis, specialista di tecnologia dell'informazione presso la scuola media McNicol.

In un post su Twitter del 22 maggio 2023 John Sullivan, responsabile delle comunicazioni e degli affari legislativi delle scuole pubbliche della contea di Broward, ha dichiarato che le informazioni condivise nel video virale sono false e che "la scuola mostrata nel video stava aggiornando il suo catalogo di libri". In una dichiarazione rilasciata all'AP, Sullivan ha spiegato che l'89% della collezione della biblioteca aveva più di 15 anni e che l'azione intrapresa era volta a "garantire che il materiale fosse attuale e aggiornato".

Ronis ha poi cancellato il suo video da TikTok e in un nuovo post del 24 maggio ha affermato che i libri non erano stati banditi, ma che erano stati portati via perché obsoleti.

La falsa accusa arriva nel mezzo di una recente iniziativa dei legislatori della Florida, appoggiata dal governatore repubblicano Ron DeSantis, per approvare leggi che rendano più facile la repressione dell'insegnamento delle questioni razziali e di genere nelle scuole pubbliche.

In un rapporto pubblicato il 20 aprile 2023 PEN America, un'organizzazione senza scopo di lucro che lavora per difendere la libertà di espressione, afferma che 357 titoli sono stati vietati in Florida tra luglio e dicembre 2022.

In un comunicato stampa dell'8 marzo 2023 DeSantis ha dichiarato che 23 distretti hanno rimosso 175 titoli il cui contenuto è stato "identificato come pornografico, violento o inappropriato per il loro livello di istruzione".

Europa

Regno Unito e Unione europea non offrono la cittadinanza in cambio del servizio militare in Ucraina

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in Europa hanno condiviso un annuncio pubblicato sulla piattaforma di ricerca di lavoro Adzuna che invita "i cittadini del Medio Oriente e del Nord Africa a partecipare a un programma di volontariato per assistere l'Ucraina" in cambio della "cittadinanza accelerata nel Regno Unito o nell'UE".

Verità:

In una dichiarazione rilasciata a Reuters, un portavoce del Ministero degli Interni britannico ha affermato che l'annuncio che circola sui social media "è un falso e una truffa".

"Questa non è una campagna sponsorizzata o originata dall'UE e molto probabilmente è un tentativo di influenzare le persone, poiché presenta i tratti distintivi di una campagna di disinformazione volta a screditare l'Ucraina e l'Unione europea", ha dichiarato un portavoce della Commissione europea in una nota al sito web di fact-checking Check Your Fact.

Regno Unito

Il vaccino COVID-19 recentemente autorizzato in Gran Bretagna non viene spruzzato da un aereo

Affermazione falsa: gli utenti dei social media del Regno Unito hanno condiviso l'affermazione che il vaccino sudcoreano COVID-19 SKYCovion, recentemente autorizzato in Gran Bretagna, viene somministrato spruzzando nel cielo da un aereo.

"Il governo britannico ha ufficialmente approvato un piano per vaccinare a forza l'intera nazione attraverso l'aria che respiriamo", si legge nella didascalia di uno dei post.

Verità:

Sviluppato dall'azienda biotecnologica sudcoreana SK bioscience in collaborazione con GlaxoSmithKline (GSK), SKYCovion è stato autorizzato dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) britannica il 26 maggio dopo aver soddisfatto gli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell'ente regolatore.

Secondo le informazioni su SKYCovion pubblicate sul sito web del governo britannico, "il vaccino è solo per iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide della parte superiore del braccio".

Le affermazioni che circolano sul web sembrano basarsi su un'errata interpretazione del nome del vaccino, che contiene la parola "SKY". SK bioscience, tuttavia, utilizza già "SKY" nei nomi di altri vaccini, tra cui un vaccino antinfluenzale (SKYCellflu) e un vaccino contro la varicella (SKYVaricella).

America Latina

È falso che un documento "trapelato" dell'OMS riveli un piano per costringere i bambini ad avere partner sessuali

Affermazione falsa: gli utenti dei social media in America Latina hanno condiviso un articolo in cui si sostiene che un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rivelerebbe un piano per costringere i bambini ad avere partner sessuali.

Check below the sources for this fact-checkhttps://t.co/coQlUZeJCq pic.twitter.com/S65wr44W9j — BlastingNews FactCheck (@BNFactCheck) June 2, 2023

Verità:

Innanzitutto, l'articolo condiviso sui social media è stato pubblicato da un sito web famoso per la pubblicazione di informazioni false e la promozione di teorie cospirative.

L'articolo travisa le informazioni contenute nel rapporto "International Technical Guidance on Sexual Education", sviluppato dall'OMS in collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), il Programma congiunto delle Nazioni Unite per l'HIV/AIDS (UNAIDS) e UN Women.