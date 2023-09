L'assenza di Armando Incarnato alle prime puntate di Uomini e donne 2023/2024, sta facendo molto discutere. I fan si chiedono da settimane perché il napoletano non era in studio al rientro dalle vacanze e nessuno ha ancora soddisfatto questa curiosità. Al termine della prima puntata, però, il cavaliere ha scelto di provocare su Instagram con un selfie che ha dedicato a chi stava sentendo la sua mancanza. "Ti mando un selfie, forse ti manco", sono queste le parole con le quali Armando ha deciso di esporsi sui social network al termine della puntata d'esordio di Uomini e donne.

Aggiornamenti sul futuro di Armando a Uomini e donne

Nel pomeriggio di lunedì 11 settembre, infatti, il napoletano ha pubblicato sul suo account una foto che lo mostra sdraiato su una barca (non si sa se sia stata scattata al momento oppure durante l'estate), ma è la didascalia con la quale ha scelto di accompagnarla che ha creato chiacchiericcio tra i fan.

Incarnato ha voluto provocare sia i suoi follower che gli hater dedicandoli un autoscatto delle sue vacanze, che a suo dire non sarebbero ancora finite.

Nessun chiaro riferimento da parte di Armando al dating-show e alla sua assenza in studio, ma i curiosi non hanno potuto non collegare le due cose e interpretare il post del cavaliere come una frecciatina a quella fetta di pubblico che l'ha sempre criticato.

Il silenzio sull'esperienza a Uomini e donne

Le anticipazioni delle prime quattro registrazioni stagionali di Uomini e donne, hanno sostenuto sempre la stessa cosa: Armando e Riccardo assenti, nessuna spiegazione da Maria De Filippi.

In questi giorni si sono rincorse tante voci sul perché Incarnato e Guarnieri non abbiano partecipato alle nuove puntate del dating-show, ma nessuna di queste ha ancora trovato conferma né nella voce dei diretti interessati né in quella degli addetti ai lavori.

Nell'attesa che almeno uno dei cavalieri si esponga per motivare la mancata presenza nel parterre del Trono Over, i siti di Gossip si sono occupati anche delle velenose frecciatine che un ex protagonista del cast ha lanciato ad alcuni "veterani" del programma.

In un'intervista che ha rilasciato a Lollo Magazine, Sossio di U&D ha criticato Armando, Barbara e Ida: l'unico del quale Aruta ha parlato bene, è il suo amico Riccardo ("Mi dispiace tantissimo per lui, meritava un'altra possibilità").

Le frecciatine dell'ex di Uomini e donne

Tornando ad Armando, Sossio ha commentato così la sua assenza alle prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne: "Era ora che rimanesse a casa. Lui non ha mai cercato l'amore ma solo visibilità. I suoi modi di fare hanno spesso superato il limite della decenza".

Sono parole piuttosto pesanti quelle che il napoletano ha rivolto all'ex collega di parterre nell'intervista che è stata pubblicata l'11 settembre, dichiarazioni alle quali Incarnato potrebbe rispondere nei prossimi giorni tramite i social network o con un'altra intervista.

L'ex cavaliere ha avuto da ridire anche su Ida Platano: "Lei è falsa e costruita. Una persona calcolatrice e furba, anche la sua amicizia con Gemma è solo per convenienza.

Di una donna così non mi fiderei mai".

Le ultime stoccate Sossio le ha riservate a Barbara De Santi, che è rientrata nel cast del dating-show nel corso della seconda registrazione (che sarà trasmessa in tv nel fine settimana, probabilmente da giovedì 14).

"Lei la conosco bene e so che non troverà l'amore. Va benissimo per il trash, ma per il programma è soltanto una perdita di tempo", ha concluso l'ex calciatore che fa ancora coppia con Ursula Bennardo, anche lei storica dama del Trono Over.