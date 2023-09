Sono tante e tutte molto interessanti le riflessioni che Sossio Aruta ha condiviso sui colleghi di U&D: intervistato da Lollo Magazine, infatti, l'ex protagonista del Trono Over ha sparato a zero contro gran parte dei veterani del parterre, fatta eccezione per Riccardo. Le affermazioni più pesanti, però, il napoletano le ha fatte su Ida e sui comportamenti che avrebbe messo in atto davanti alle telecamere fino a quando non ha deciso di fidanzarsi con Alessandro e lasciare il programma.

Aggiornamenti sui volti storici di U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha intervistato uno degli storici cavalieri di U&D, un protagonista del passato che ancora oggi è al centro dell'attenzione mediatica per la sua altalenante relazione (con Ursula Bennardo, anche lei vecchia conoscenza del dating-show).

Nella chiacchierata che ha fatto con Lollo Magazine, Sossio Aruta si è schierato dalla parte di Riccardo Guarnieri, assente alle prime quattro registrazioni della nuova edizione per motivi che ancora non sono stati resi noti.

Il napoletano si è detto parecchio dispiaciuto per l'amico (i due hanno stretto un bel rapporto solo dopo l'addio del calciatore al cast), soprattutto perché secondo lui avrebbe meritato un'altra chance.

Stando a queste dichiarazioni, la mancata partecipazione del pugliese alla riprese potrebbe non essere temporanea e soprattutto non dipendere da una volontà del diretto interessato.

Bordate ai personaggi di U&D

L'amicizia che hanno coltivato lontano dalle telecamere del Trono Over, potrebbe aver spinto Sossio a criticare aspramente la storica ex di Riccardo.

"Ida è una persona falsa e calcolatrice. Lei è furba e anche la sua amicizia con Gemma è per convenienza", ha fatto sapere l'ex cavaliere nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando l'11 settembre.

Le frecciatine di Aruta sono proseguite quando gli è stato chiesto di commentare l'assenza di Armando in studio e il ritorno di Barbara nel parterre.

"Lui era ora che rimanesse a casa. Non ha mai cercato l'amore nel programma, solo visibilità. Con le donne è andato oltre il limite della decenza. Lei serve solo per il trash, per quello va benissimo, ma per la trasmissione è una perdita di tempo", ha dichiarato il napoletano di recente.

La redazione sembra non pensarla allo stesso modo, tant'è che la dama De Santi è stata richiamata dopo qualche anno anche per ravvivare le dinamiche tra i senior del cast.

Il silenzio sulle assenze a U&D

Sossio ha conosciuto bene tutti i colleghi dei quali ha parlato nell'intervista che è stata pubblicata l'11 settembre, e solo con Riccardo sembra aver instaurato un bel rapporto lontano dalle telecamere.

L'amicizia tra i due cavalieri è nata dopo una serie di forti litigi che ci sono stati quando entrambi erano nel parterre del Trono Over: sia Aruta che Guarnieri, inoltre, hanno partecipato ad un'edizione Vip di Temptation Island (il primo con Ursula, il secondo con Ida) e poi sono rientrati agli Elios da single.

Ad oggi, comunque, il napoletano è felicemente in coppia mentre del pugliese si sono quasi perse le tracce. Nei giorni scorsi, però, sui social network ha circolato una foto che mostrava Riccardo vicino ad una ragazza mora: i due sarebbero stati avvistati nei pressi di un ristorante da alcuni passanti.

Per quanto riguarda Armando, fino ad ora ha usato Instagram solo per far sapere di essere ancora in vacanza: nessun chiaro riferimento da parte di Incarnato alla sua chiacchieratissima assenza alle prime registrazioni di U&D 2023/2024.

Maggiori informazioni a riguardo, però, potrebbero arrivare dopo il debutto della trasmissione su Canale 5.