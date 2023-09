Yilmaz e Zuleyha, i due protagonisti di Terra Amara, non avranno alcun lieto fine. Il loro futuro sarà spezzato per sempre da una tragedia. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 17 al 23 settembre 2023 si assisterà all’uscita di scena di Yilmaz Akkaya, che sarà vittima di un incidente stradale e morirà in ospedale. Zuleyha Altun e Mujgan Hekimoglu, prima di dirgli addio, metteranno da parte i loro dissapori e si riconcilieranno.

Spoiler Terra amara al 23 settembre: Demir e Zuleyha portano Yilmaz in ospedale

Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 17 al 23 settembre Zuleyha, dopo non essere riuscita a fuggire con Yilmaz, si vedrà costretta a tornare alla villa con il marito Demir per il bene dei figli.

A confortare la ragazza, abbastanza affranta, ci penserà Sevda.

Yilmaz chiederà scusa a Fekeli per la fuga, senza riuscire a farsi perdonare, e metterà piede alla tenuta Yaman.

Akkaya e Zuleyha, alla fine, saranno liberi di amarsi. Sogneranno di sposarsi e andare a vivere in una villa tutta loro. Intanto in attesa del divorzio il piccolo Adnan rimarrà con la madre, Leyla con il padre Demir, mentre Kerem Ali con la madre Mujgan.

In seguito Akkaya, da una telefonata di Nazire, apprenderà che Kerem Ali è caduto dal divano a causa di una distrazione di Mujgan. Si metterà subito alla guida della sua automobile per raggiungere l'ospedale. Durante il tragitto in auto Yilmaz avrà un incidente stradale e l tutto sotto lo sguardo di Demir e Zuleyha, che dopo averlo estratto dalle lamiere lo porteranno di corsa in ospedale in fin di vita.

Fikret continuerà a indagare per scoprire per quale motivo Akkaya abbia venduto le sue proprietà a Hunkar.

Azize farà innervosire Saniye non appena scambierà Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar deceduta molti anni prima. Sempre a proposito della governante, sarà favorevole quando il marito Gaffur le dirà di volersi trasferire con lei e la piccola Uzum in Germania.

Fekeli continuerà a essere alla disperata ricerca dell’omicida della sua promessa sposa Hunkar.

Akkaya chiede a Yaman di prendersi cura dei suoi figli

Akkaya lotterà tra la vita e la morte, e al suo capezzale ci sarà anche il suo rivale Demir, pronto a chiedergli scusa. Mentre Mujgan e Zuleyha faranno pace. Quando alla tenuta giungerà la notizie della ripresa di Yilmaz, Behice sarà l’unica a non fare i salti di gioia.

Alla fine la situazione si complicherà e non ci sarà nulla da fare per Yilmaz: esalerà l’ultimo respiro tra le braccia di Zuleyha. Prima di morire Akkaya chiederà a Yaman di prendersi cura dei suoi figli quando lui non sarà più in vita.

Altun, Mujgan e Ali Rahmet Fekeli si recheranno in obitorio per dare l’ultimo saluto ad Akkaya, e anche Demir sarà profondamente affranto per la perdita del suo nemico.