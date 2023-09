Stando facendo discutere alcune risposte che Manuel Maura ha dato su un suo possibile ritorno negli studi di Uomini e donne. Ai follower di Instagram che gli hanno chiesto se scenderebbe le scale degli Elios per corteggiare Francesca, qualora diventasse tronista, il protagonista di Temptation Island ha fatto sapere che non lo esclude. Nessun accenno, invece, da parte del ragazzo al rumor secondo il quale si sarebbe avvicinato a Roberta Di Padua per chiederle una conoscenza.

Aggiornamenti sull'ospitata a Uomini e donne

Anche se Francesca Sorrentino ha rifiutato il trono di Uomini e donne dicendo di non sentirsi pronta a voltare pagina in amore, i fan continuano a sperare che da un momento all'altro cambi idea e contatti la redazione.

Maria De Filippi l'ha detto chiaramente: quando la giovane vorrà accomodarsi sulla poltrona rossa, non dovrà fare altro che telefonare agli autori ed entrerà ufficialmente nel cast dell'edizione 2023/2024 del dating-show.

"Ora sto ancora metabolizzando la rottura e non è facile, forse tra qualche mese farò quella chiamata", ha dichiarato la napoletana sui social network in merito al tempo che le serve per decidere se vuole diventare tronista oppure quella non è la strada giusta per lei.

Il parere di chi guarda Uomini e donne

Anche se non accadrà nell'immediato, gli spettatori di Uomini e donne sono certi che prima o poi Francesca alzerà la cornetta e diventerà una tronista a tutti gli effetti.

Qualora questo dovesse accadere nei prossimi mesi, i curiosi si chiedono come si comporterebbe Manuel, il ragazzo che Sorrentino ha lasciato al falò di confronto definitivo di Temptation Island.

Nel rispondere alle domande dei follower su Instagram, il giovane ha usato queste parole quando qualcuno ha indagato su un suo possibile futuro da corteggiatore della napoletana: "Mai dire mai".

Maura, dunque, non esclude di poter scendere le scale degli studi del dating-show per proporsi come spasimante della donna con la quale ha fatto coppia per circa due anni tra alti e bassi.

Il pubblico teme che questo possa succedere veramente, anche perché Francesca ha ripetuto più volte che Manuel l'ha sempre lasciata per divertirsi l'estate e poi verso ottobre tornava da lei chiedendole un'altra possibilità.

Nel corso della sua ospitata agli Elios, però, la ragazza ha chiarito che non intende tornare con l'ex e che se lui dovesse realmente cercare un riavvicinamento, lei dirà no e lo inviterà a trascorrere l'inverno dove è stato per tutte le vacanze.

La segnalazione sulla dama di Uomini e donne

Nell'attesa di scoprire cosa riserverà il futuro a questa ex coppia dell'ultima edizione di Temptation Island, i fan stanno commentando una segnalazione che è arrivata a Deianira subito dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne a cui hanno partecipato sia Manuel che Francesca.

Un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferme, sostiene che Manuel Maura si sarebbe avvicinato a Roberta Di Padua durante una pausa della registrazione e le avrebbe chiesto se fosse interessata a una conoscenza.

Sapendo che la dama ha fatto i complimenti a Maura quando è iniziato il reality estivo di Canale 5 ("E questo chi è? Tanta roba", aveva scritto in una storia su Instagram), molti spettatori tendono a credere al rumor sul tentativo che il giovane avrebbe fatto di intraprendere un corteggiamento nei confronti della protagonista del Trono Over.

Fatto sta che Manuel non si è più visto agli Elios e sui social network non ha risposto a nessuna domanda su un eventuale interesse che potrebbe avere per Roberta.