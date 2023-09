Cambio programmazione per il Grande Fratello 2023 a partire dalla quarta puntata in poi prevista su Canale 5. Inizialmente, le nuove puntate serali di questa edizione erano state programmate nel prime time del lunedì e del venerdì sera, ma la situazione cambierà già da questa settimana.

Complice il crollo di ascolti registrato al venerdì sera, ecco che il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici anticiperà la messa in onda di un giorno, evitando così la sfida con Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Cambia già la programmazione del Grande Fratello dopo il crollo di ascolti

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il Grande Fratello 2023 prevede uno spostamento della seconda puntata serale prevista su Canale 5, la quale non andrà più in onda di venerdì sera.

A partire da questa settimana, infatti, l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini lascerà la prima serata del venerdì, dopo il crollo ascolti della prima settimana.

Tra la prima e la seconda puntata, infatti, il GF ha perso quasi un milione di spettatori in prima serata e ben 7 punti percentuali di share, fermandosi ad una media di circa 2 milioni di spettatori nel prime time del venerdì contro i Tim Music Awards condotti da Carlo Conti.

Mediaset sposta il Grande Fratello 2023: nessuna sfida contro Tale e Quale

Un verdetto auditel a dir poco allarmante che ha spinto i vertici del Biscione ad intervenire prima che potesse essere troppo tardi e a quel punto si è scelto di anticipare la messa in onda della seconda puntata serale del reality show.

Da questa settimana, infatti, l'appuntamento con il Grande Fratello 2023 si sposta dal venerdì al giovedì sera, così da evitare la sfida diretta contro Tale e Quale, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che tornerà in onda dal 22 settembre in poi in prime time.

In questo modo, quindi, il GF non dovrà vedersela contro uno dei programmi di punta della prima serata di Rai 1: a sfidare Tale e Quale Show ci sarà la fiction "La voce che hai dentro" con protagonista Massimo Ranieri, che lascerà così la prima serata del giovedì per passare al venerdì.

La nuova programmazione del Grande Fratello 2023

La nuova programmazione del reality show condotto da Alfonso Signorini, quindi, a partire da questa settimana prevede la messa in onda di lunedì e giovedì sera: questa sarà la nuova collocazione nel palinsesto di Canale 5, fino a quando non ci saranno ulteriori variazioni.

Basterà questo spostamento a fare in modo che il reality show possa non perdere ulteriormente spettatori e tornare a vincere la sfida auditel del prime time? Al pubblico spetterà l'ardua sentenza.