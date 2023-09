Dopo il confronto con l'ex Francesca Sorrentino avvenuto nella puntata di Uomini e donne del 13 settembre, Manuel Maura si è sfogato sui social.

Su Instagram, l'ex volto di Temptation Island ha voluto chiarire la sua posizione confessando di essere in un momento di grande confusione. Ha ammesso di non voler perdere una donna rara come Francesca ma, nel contempo, ha dichiarato di aver bisogno di tempo per chiarirsi le idee. Resta da capire se Francesca sia ancora disposta a stare lì ad aspettarlo.

Il confronto tra Manuel e Francesca a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e donne del 13 settembre, è andato in onda il confronto tra i due ex di Temptation Island Manuel Maura e Francesca Sorrentino.

I due sono usciti separati dal reality delle tentazioni e, proprio nello studio di Uomini e donne, sono tornati a parlare di quanto accaduto tra loro. Entrambi hanno ribadito di non essere tornati insieme. Manuel in particolare, é sembrato quasi pentito della decisione di interrompere la sua relazione con Francesca. Insomma, il suo comportamento é sembrato a molti telespettatori un po' ambiguo, tanto che molti utenti lo hanno duramente criticato sui social.

L'amaro sfogo di Manuel dopo l'ospitata a Uomini e donne. 'Non vorrei perdere Francesca'

A poche ore dalla messa in onda della puntata, Manuel ha voluto fare chiarezza sui social, dove si é lasciato andare ad un amaro sfogo. L'ex fidanzato di Francesca ha voluto esprimere in maniera più chiara e diretta il suo punto di vista che, forse, non era stato ben compreso durante la puntata di Uomini e donne.

Manuel ha confessato di trovarsi in un momento di vita abbastanza confuso, in cui non sa cosa fare. Da una parte non vorrebbe rinunciare ad una persona speciale come Francesca. Dall'altro, non vuole neppure generare in lei false speranze. "Non vorrei mai perdere una donna rara come Francesca", ha infatti scritto Manuel su Instagram, per poi aggiungere: "A oggi non sono convinto al 100%".

U&D, Manuel replica alle critiche: 'Non posso snaturami'

Dalle parole di Manuel, si intuisce come l'ex di Francesca sia in un periodo di confusione. È consapevole di questo e per questo motivo ha necessità di stare un po' da solo per schiarirsi le idee.

'Non posso snaturami' ha scritto sui social, in risposta alla tante critiche ricevute. Deve capire cosa vuole realmente e per farlo, ha bisogno di tempo. Al momento, per sua stessa ammissione, nonostante il bene che lo lega alla sua ex, non sa se vuole a tutti i costi tornare con Francesca o meno. Se si dovesse rendere conto che é lei la persona che vuole, cercherà di riconquistarla. Sempre che lei, nel frattempo, sia ancora lì ad aspettarlo.