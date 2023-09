Gemma Galgani sotto accusa dopo la messa in onda delle prime puntate di Uomini e donne su Canale 5. La storica dama torinese anche quest'anno è stata riconfermata nel cast del parterre over e quindi si rimetterà in gioco per provare a cercare la sua anima gemella.

In questi primi appuntamenti della stagione, però, Gemma si è fatta notare anche per i suoi scontri al vetriolo con la nemica Aurora, tali da spingere i fan social a chiedere l'intervento di Maria De Filippi per cacciarla via dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Gemma Galgani sotto accusa: la dama di Uomini e donne scatena polemiche

Nel dettaglio, l'inizio della nuova stagione di Uomini e donne è stato particolarmente turbolento per Gemma. La dama torinese si è ritrovata ai ferri corti con la sua nemica Aurora, sostenendo che nel corso dell'estate avrebbe postato sui social delle stories contenenti delle frecciatine nei suoi confronti.

Gemma è apparsa a dir poco adirata in studio, al punto da alzarsi dalla sua seduta e avvicinarsi "pericolosamente" ad Aurora, dopo che avevano avuto già un durissimo scontro verbale nel backstage della trasmissione.

Tra le due, quindi, c'è stata la prima accesa discussione in studio durante la quale Gianni ha prontamente bacchettato Aurora ed ha assunto le difese della dama torinese.

'Maria intervenga, Gemma va cacciata via': i fan di Uomini e donne esplodono

Il pubblico social non ha perso occasione per puntare il dito contro Gemma, sostenendo che questi suoi continui scontri in studio, avrebbero ormai stufato e stancato.

"Queste sono beghe da cortile tra due galline, non se ne può più di questi scontri imbarazzanti", ha scritto un commentatore sui social.

"Maria deve intervenire al più presto. Gemma va cacciata via dalla trasmissione, ormai è chiaro a tutti che il suo scopo è solo quello di cercare visibilità e non un uomo col quale ipotizzare un futuro fuori da quello studio", ha sentenziato ancora un altro commentatore social del talk show pomeridiano.

'Gemma cafona, ci vuole un freno', la richiesta dei fan di Uomini e donne

"Gemma è diventata cafona e maleducata, davvero imbarazzante", ha scritto un utente su Twitter/X.

"Sarebbe ora che Maria De Filippi mettesse un freno a queste pagliacciate che rovinano la reputazione e la credibilità della sua trasmissione", ha scritto un altro spettatore social del programma.

"Lo scontro tra Gemma e Aurora è davvero imbarazzante, poi si lamentavano delle trasmissioni di Barbara d'Urso", ha scritto qualcun altro tirando in ballo anche la conduttrice partenopea che è stata "fatta fuori" dai palinsesti della rete ammiraglia Mediaset.