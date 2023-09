Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore previste dal 18 al 22 settembre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende del giovane Matteo Portelli, che entrerà a far parte ufficialmente del cast della soap opera.

E, in questi episodi, si scoprirà che Matteo ha un'anima tormentata dato che nasconde dei segreti legati al suo passato.

Spazio anche alle vicende di Umberto che si ritroverà a fare i conti con la durissima reazione di Marcello, il quale gli chiederà di stare alla larga dalla sua amata Adelaide.

Matteo nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso 18-22 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al 22 settembre rivelano che, dopo il suo turbolento arrivo in città, Matteo si metterà sulle tracce di Marcello: vuole confessargli che sono fratellastri.

E, ben presto, avrà modo di rintracciare il giovane Barbieri e di dirgli la verità sulla loro situazione familiare, lasciandolo senza parole.

Tuttavia, nel momento in cui Marcello tornerà in clinica per informare sua madre di quello che è successo, si scoprirà che il ragazzo nasconde dei segreti legati al suo passato che, fino a questo momento, non sono ancora venuti a galla e potrebbero scatenare un vero e proprio "terremoto" nella vita di Marcello.

Intanto per Matteo si ripresenterà l'occasione di rivedere Maria: dopo il bacio che è riuscito a strapparle, i due avranno modo di incontrarsi ancora una volta e ci sarà un po' di imbarazzo.

Umberto viene aggredito: anticipazioni Il Paradiso 8 al 22 settembre

E poi ancora, in questi nuovi episodi della soap opera, vedremo che Umberto vorrà cercare di scoprire qual è il segreto che sta attanagliando la sua ex compagna e proverà ad andare direttamente da lei per parlarle.

Peccato, però, che il commendatore si ritroverà a fare i conti con un furioso Marcello: quest'ultimo non si farà scrupoli ad aggredirlo verbalmente, intimandogli di sparire al più presto dalla villa e di non impicciarsi in fatti che ormai non sono più di suo interesse, legati alla vita privata della contessa.

Matilde offre consigli lavorativi a Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 8 al 22 settembre

Intanto, in occasione della realizzazione della nuova copertina del Paradiso Market, Salvatore e Alfredo verranno scelti come modelli per presentare la nuova collezione uomo del negozio.

Le foto scattate ai due giovani ragazzi, però, a causa di un disguido tecnico finiranno nelle mani di Matilde, ormai a capo della Galleria Milano Moda.

E, a quel punto, dopo averle visionate Matilde deciderà di dare un prezioso consiglio al suo ex collega Vittorio Conti, pronto ancora una volta ad ascoltarla.

Agata rinuncia al suo lavoro da venere: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Intanto Ciro inizierà ad avere il sospetto che sua figlia Agata stia lavorando all'interno del grande magazzino milanese come venere.

Il papà di Maria non vuole assolutamente che la più piccola di casa intraprenda questo nuovo tipo di lavoro, motivo per il quale si presenterà a sua insaputa al magazzino e scoprirà che indossa proprio la divisa di commessa del negozio guidato da Conti.

La reazione di Ciro non sarà delle migliori, al punto che il giorno dopo Agata deciderà di non presentarsi al negozio e quindi di rinunciare a questa offerta di lavoro che le era stata fatta da Irene.

Mamma Concetta riuscirà a far ragionare Ciro, facendogli capire di dover lasciare libera la giovane Agata? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime puntate di questa ottava stagione.