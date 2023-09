Continua a far discutere l'assenza di Armando Incarnato alle prime puntate di Uomini e donne. Visto che né il cavaliere né gli addetti ai lavori si sono ancora sbilanciati sui motivi di questa inaspettata "sparizione" dal parterre, i fan si sono messi alla ricerca di indizi che potrebbero spiegare il tutto. La sera dell'8 settembre, ad esempio, ad Amedeo Venza è stato segnalato che Jeanette (ex fidanzata di Incarnato) ha postato e poi cancellato dal suo profilo Instagram una foto che sembrerebbe essere stata scattata a casa del protagonista del Trono Over.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Dopo aver indagato sulla mancata partecipazione di Riccardo Guarnieri alle prime puntate di Uomini e donne, l'influencer Venza si è occupato dell'altro "veterano" del Trono Over che non ha ancora rimesso piede in studio dopo le vacanze.

Tra i contenuti che Amedeo ha postato sui social venerdì 8 settembre, spiccano quelli che ha dedicato al cavaliere che dallo scorso maggio non compare tra i componenti del parterre del dating-show.

"Lei è la ex di Armando. Ha pubblicato questa storia e l'ha tolta subito dopo. Questo perché si troverebbe a casa di Incarnato (vedere il quadro dietro)", ha fatto sapere il pugliese l'altra sera.

A fare questa segnalazione, però, sono stati alcuni attenti follower di Instagram, gli stessi che si sono accorti dell'oggetto dietro alla ragazza che comparirebbe anche nei video che l'uomo realizza nella sua abitazione.

Il dettaglio sul volto di Uomini e donne

Nella Instagram storia successiva, Venza ha messo in evidenza il quadro che apparirebbe sia dietro alla foto che la ex di Armando ha postato e poi cancellato, che in un video che il cavaliere di Uomini e donne ha condiviso sul suo account di recente.

"I miei follower ne sanno una più del diavolo", ha commentato l'influencer prima di spostare la sua attenzione sul motivo che avrebbe portato alla mancata partecipazione di Incarnato alle prime quattro registrazioni del dating-show.

"Avrà ritrovato l'amore anche lui? Per questo non è più nel parterre?", si è domandato Amedeo dopo aver visto e pubblicato l'immagine in bianco e nero di Jeanette.

Questa ragazza è la ex storica del cavaliere, tant'è che in passato è stata anche ospite di una puntata per spiegare il loro rapporto e smentire i rumor che li volevano ancora in coppia nonostante lui partecipasse alla trasmissione di Maria De Filippi.

Attesa per il ritorno di Uomini e donne

Dando un'occhiata al profilo Instagram di Armando, si può vedere che sempre la sera dell'8 settembre ha pubblicato una foto con protagonista una tavola imbandita e portate per due persone. L'uomo, dunque, ieri era a cena con qualcuno ma sul suo account non ha mai svelato l'identità di chi gli stava facendo compagnia (i fan sospettano che potrebbe trattarsi della ex Jeanette).

Ad oggi, però, di certo c'è solo che Incarnato non ha partecipato a nessuna delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne (dal 24 agosto ce ne sono state 4) e né Maria De Filippi né gli opinionisti hanno mai fatto riferimento alla sua assenza o al perché non fosse in studio.

Stesso discorso va fatto per Riccardo Guarnieri: anche se di recente è stato beccato insieme ad una ragazza mentre faceva una passeggiata in Puglia, nessuno si è ancora esposto per motivare la sua mancata presenza nel parterre 2023/2024 del Trono Over.

Gli spettatori si augurano che almeno uno dei due storici cavalieri possa rientrare nel cast prossimamente, ma questo si scoprirà solo leggendo le anticipazioni delle riprese che si svolgeranno in futuro.

Il dating-show, intanto, tornerà in onda lunedì 11 settembre con la presentazione dei tre nuovi tronisti e l'ospitata di tre coppie di Temptation Island.