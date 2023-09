Da un paio di settimane sul web si parla molto dell'assenza di Riccardo e Armando alle prime registrazioni di Uomini e donne: i due non hanno partecipato a nessuna delle riprese che si sono svolte fino ad ora e Maria De Filippi non ha mai spiegato il perché.

In queste ore Amedeo Venza ha usato i social network per far sapere che sarebbe una scelta della redazione quella di non richiamare Guarnieri al rientro dalle vacanze: questa presunta non riconferma, avrebbe spinto il pugliese ad iniziare una frequentazione con la ragazza con la quale è stato paparazzato nei giorni scorsi.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Alle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state il 24, 28 e 29 agosto e il 6 settembre, non hanno preso parte due storici protagonisti del Trono Over e questo ha creato parecchio chiacchiericcio sul web. Le anticipazioni delle prime quattro puntate dell'edizione 2023/2024 del dating-show, infatti, iniziano tutte così: "assenti Armando e Riccardo".

Il blogger Pugnaloni, ma anche tutti i siti che in queste settimane hanno riportato gli spoiler delle prime riprese stagionali del dating-show, non hanno saputo dare una motivazione alla mancata presenza in studio di Incarnato e Guarnieri.

Chi è stato agli Elios al rientro dalle vacanze, infatti, si è limitato a raccontare che i due cavalieri non c'erano e che nessuno ha mai fatto neppure un piccolo accenno a loro e al perché non ci fossero.

Le parole sul 'veterano' di Uomini e donne

Oggi, venerdì 8 settembre, Amedeo Venza ha dedicato una Instagram Stories a uno dei "veterani" del Trono Over che dallo scorso 24 agosto non si è ancora fatto vivo agli Elios.

"Per quanto riguarda Riccardo, c'è una notizia molto attendibile che riguarda la sua assenza a Uomini e donne", ha fatto sapere l'influencer nel pomeriggio.

Stando all'indiscrezione che è arrivata all'orecchio dell'esperto di Gossip, non sarebbe stata una decisione di Guarnieri quella di non figurare più tra i cavalieri del dating-show: "L'ex protagonista non è stato richiamato a partecipare".

Il pugliese, dunque, sostiene che l'ex fidanzato di Ida Platano sarebbe stato escluso dal cast 2023/2024 del programma dopo tanti anni vissuti al centro delle dinamiche principali.

Da quando la parrucchiera ha lasciato la trasmissione in coppia con Alessandro Vicinanza, Riccardo aveva perso un po' di smalto, tant'è che in circa sei mesi ha vissuto solo frequentazioni brevi e che hanno suscitato poco interesse nel pubblico a casa.

"Così a pensato bene di mettere la testa a posto con una nuova ragazza, quella che sta frequentando ultimamente", ha concluso Venza nel riportare il recente retroscena su Riccardo.

Per ora queste sono solo indiscrezioni che ha riportato Venza: il cavaliere del Trono Over non si è ancora esposto né per commentare la sua assenza agli Elios né per parlare delle foto che lo mostrano accanto a una donna.