Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma nel corso del mese di settembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio della ex coppia composta da Federico e Carola.

A distanza di un po' di mesi dalla fine della loro breve relazione i due avranno l'opportunità di confrontarsi in trasmissione e Carola scoppierà in lacrime.

Spazio anche alle vicende di Gemma alle prese con una nuova frequentazione, mentre Armando non rimetterà piede in trasmissione.

Federico e Carola in studio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di settembre, rivelano che gli spettatori avranno la possibilità di assistere ad un nuovo atteso confronto tra Federico e Carola.

I due giovani protagonisti della passata stagione avranno l'opportunità di tornare in studio per un confronto diretto che arriverà a distanza di pochi mesi dalla fine della loro turbolenta relazione.

In studio verranno spiegati i motivi che li hanno portati a dirsi addio e l'ex tronista rivelerà al pubblico che Carola, di punto in bianco, ha scelto di andare via dalla casa che stavano condividendo, senza alcun tipo di preavviso.

Carola crolla in lacrime nello studio di Uomini e donne

Sarebbe stata Carola, quindi, a mettere la parola fine a questa relazione e in studio la ragazza confermerà questa versione dei fatti, precisando di essersi sentita oppressa da Federico.

Nel corso del confronto, tutti i presenti in studio si schiereranno contro Carola, al punto che la ragazza crollerà in lacrime e lascerà lo studio per qualche minuto.

A favore della ragazza ci sarà solo Maria De Filippi, la quale proverà a darle una mano per permetterle di spiegare le sue motivazioni.

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne previste a settembre, ci sarà spazio anche per le vicende di Gemma.

Armando resta a casa: anticipazioni Uomini e donne

La dama torinese, ancora una volta si ritroverà al centro delle dinamiche del talk show, complici le sue nuove uscite con Maurizio, un giovane cavaliere che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Tra i due sembra procedere tutto nel migliore dei modi e, durante le nuove esterne, arriveranno dei baci appassionati.

Niente da fare, invece, per coloro che aspettavano il ritorno in studio di Armando Incarnato. Anche nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne, non ci sarà spazio per la sua presenza in trasmissione.

Armando risulta fuori dal cast del talk show dei sentimenti, così come non ci sarà spazio neppure per il rientro di Riccardo Guarnieri che, a quanto pare, avrebbe incontrato una nuova fiamma fuori dagli studi televisivi Mediaset.