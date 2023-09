Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05 circa. Nel corso del prossimo episodio, del 19 settembre, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali, tra i quali i membri della famiglia Puglisi. Da quando sono arrivati nella città milanese, si sono dati un gran da fare. Ciro si è messo all'opera per aiutare in Caffetteria, mentre la figlia Agata ha avuto una proposta di lavoro come Venere nell'atelier, che però lascia contrariato il padre.

Intanto entra in azione il nuovo arrivato Matteo, che ritrova e incontra il fratellastro Marcello Barbieri.

Una decisione difficile per Agata al Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, dopo aver ricevuto un'allettante proposta di lavoro, Agata continua ad essere indecisa. Suo padre non vuole che accetti, mentre a lei piacerebbe molto. Tuttavia, qualora diventasse Venere dell'atelier, rischierebbe di far arrabbiare ulteriormente Ciro. Fortunatamente, può contare sul supporto di sua sorella e della capocommessa, Irene, la quale si adopera velocemente per trovare una soluzione. In men che non si dica, infatti, riesce a mettere su un piano infallibile per arginare il problema.

Nel frattempo, Ciro continua ad impegnarsi per dare una mano in Caffetteria, seppure sia la prima volta che veste i panni da barista. Di fatti, data la sua inesperienza, Salvatore non è soddisfatto di Ciro, e vorrebbe mandarlo via. Armando, invece, lo convince a concedergli una seconda possibilità, perché, d'altronde, ha bisogno di ambientarsi ancora nella nuova città.

Una nuova linea al Paradiso delle signore

Successivamente, Vittorio pensa ad un piano per risollevare le sorti economiche del Paradiso delle signore. Dopo aver riflettuto attentamente, giunge alla conclusione di voler creare una nuova linea uomo per l'atelier e ne parla con l'uomo più fidato che conosce: Roberto. Insieme, si mettono all'opera per organizzare tutto, affinché la copertina della rivista sia perfetta e attiri quanta più clientela possibile.

Intanto, Umberto si rende conto che Adelaide è turbata profondamente per qualche ragione e vuole scoprire di cosa si tratti. Pertanto, la tiene sotto controllo. Mentre, Maria e Matteo si incontrano casualmente per una seconda volta. Tuttavia, hanno modo di presentarsi a vicenda. Infine, il giovane ragazzo misterioso, dopo averlo cercato a lungo, riesce a rintracciare Marcello per parlargli di una cosa importantissima. Gli rivela di essere, in realtà, suo fratello.