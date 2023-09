Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda alle 20:50 su Rai 3 dal 18 al 22 settembre, rivelano che Roberto riuscirà finalmente a riappacificarsi con Marina. Ottenuto il perdono dalla moglie, Ferri dovrà però decidere la prossima mossa da fare per smascherare definitivamente Lara Martinelli. Nel frattempo quest'ultima, resasi conto di essere rimasta senza alleati, elaborerà un piano per salvarsi anche stavolta.

Ci sarà spazio però anche per storyline dai toni più leggeri con Micaela Cirillo che si scoprirà molto attratta da Costabile, il tutto mentre Guido Del Bue si scontrerà con il marito di Bice.

Un posto al sole, trame dal 18 al 22 settembre: Roberto Ferri fa pace con Marina Giordano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) riuscirà ad ottenere il perdono di Marina (Nina Soldano) e a ritrovare se stesso.

Negli ultimi episodi, è stato spiegato che la "fragilità" dell'imprenditore era dovuta ai sensi di colpa per la morte di suo figlio, Tommaso Sartori. Roberto riuscirà però a venire a patti con i fantasmi del passato che lo tormentavano, e si mostrerà deciso ad andare a fondo in questa vicenda.

Lara non accetta la sconfitta e prepara la sua mossa

Non risulta chiaro se Ferri sarà solo in questa lotta o se sarà affiancato da Marina. Quest'ultima infatti sembrava intenzionata a partire per Londra.

In attesa di scoprirlo c'è però la conferma che Roberto si preparerà al contrattacco. L'uomo potrebbe, effettivamente, pretendere un esame del DNA per vie legali mettendo così Lara spalle al muro.

Nel frattempo, quest'ultima inizierà a pensare ad un piano per farla franca. Le anticipazioni non rivelano altro ma assicurano che Martinelli non sarà intenzionata affatto a mollare, resta solo da capire che piano abbia elaborato stavolta per sfuggire alle sue gravi responsabilità.

Un posto al sole, puntate 18-22 settembre: Micaela scopre di essere attratta da Costabile

Nelle prossime puntate di Upas, Micaela (Gina Amarante) si sostituirà a Manuela per farla riavvicinare a Costabile Altieri (Antonio Fiore). A quanto pare però la gemella Cirillo dalla ciocca colorata scoprirà, a sue spese, di non essere del tutto insensibile al fascino dell'aitante figlio di Espedito.

Ci sarà spazio anche per Otello Testa (Lucio Allocca). L'ex vigile, infatti, si mostrerà eccessivamente preoccupato per la moto, da lui ribattezzata " la sua bambina".

Per finire, occhio allo scontro tra Guido Del Bue (Germano Bellavia) e Massaro (Francesco Procopio). Questa lite, iniziata a causa d un malinteso, finirà infatti per prendere una piega molto preoccupante.