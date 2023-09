I fan di Annalisa non hanno dubbi: la cantante è in attesa del suo primo figlio. Dopo il matrimonio con Francesco Muglia [VIDEO], l'artista interprete di grandi successi, tra gli ultimi Mon Amour, Bellissima e Ragazza Sola, potrebbe essere in dolce attesa. Ad alimentare i 'sospetti' è stato un video postato nelle ultime ore che mostra Annalisa sul palco dell'RDS Summer Festival in cui la si nota esibirsi con un pancino definito 'sospetto' e delle forme più morbide.

Inoltre ai sostenitori più attenti non solo sfuggiti alcuni dettagli: oltre all'esibizione più tranquilla rispetto a quelle a cui ci ha abituato la cantante di Amici, anche il look sfoggiato è parso decisamente più sobrio.

Qualcuno sui social però dissente e pensa che vedere una donna con la pancia gonfia e pensare subito che sia incinta sia un errore. In ogni caso solo il tempo potrà rivelare la verità.

Pancino sospetto per Annalisa

Raggiante come non mai, Annalisa si è esibita sul palco dell'RDS Summer Festival cantando Mon Amour. Di certo, la cantante è stata coinvolgente come sempre ma è impossibile negare che qualcosa nella sua fisicità sia apparso differente. Camicia bianca, bustino nero e pantaloni dalla linea morbida, il look di Annalisa ha messo in evidenza - secondo i fan - una rotondità sospetta all'altezza del ventre. Se sia colpa del bustino, o se la cantante nasconda un dolce segreto non è dato sapere per il momento ma quel che è certo è che sui social è cominciato un tam tam secondo cui l'artista sarebbe in dolce attesa.

La trentottenne, sempre molto riservata per ciò che concerne la sua vita privata, è convolata a nozze lo scorso 29 giugno con il vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale, Francesco Murgia, nozze a cui ha preso parte anche Maria De Filippi. Al momento, l'artista non ha né confermato né smentito la notizia, ma la cosa non è impossibile.

D'altra parte nella sua recente intervista a Vanity Fair, la cantante aveva dichiarato di avere un forte desiderio di maternità ma di non 'essersi messa ancora a lavoro' in tal senso. L'estate potrebbe aver cambiato le cose.

Verità o gossip infondato?

Mentre i fan si scatenano sulla possibilità di vedere Annalisa con il pancione a breve, la cantante si gode il successo dei suoi ultimi brani.

Solo lo scorso venerdì è uscito il singolo 'Ragazza sola', che completa la trilogia di Bellissima e Mon Amour. Il prossimo 29 settembre è in programma l'uscita dell'album 'E poi siamo finiti nel vortice' e chissà se in corrispondenza di questa data Annalisa non voglia dare anche un'altra comunicazione ai fan che la seguono con tanto affetto.