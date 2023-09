Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 18 fino a venerdì 22 settembre, confermano che per Lara Martinelli le cose si metteranno decisamente male. Dopo aver evitato, per un soffio, che Roberto metta le mani sul DNA del piccolo Tommaso, la donna si darà alla fuga. Nel frattempo Ferri si riconcilierà con la moglie Marina e penserà a un piano per salvare il piccolo e al tempo stesso incastrare la sua ex compagna.

Il piano di Roberto fallisce miseramente

Lara (Chiara Conti), fermerà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e non gli permetterà di prendere nulla che appartenga a Tommaso.

La donna, in seguito intuendo il pericolo, si fingerà offesa e farà una scenata minacciando l'uomo di aver perso lei e il bimbo per sempre, a causa del suo assurdo comportamento.

Ferri però non si lascerà impressionare dalle parole della donna ma, anzi, vedrà quello che è appena successo come una conferma ai suoi sospetti. Così mentre Lara proverà invano ad ottenere l'aiuto di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) Roberto deciderà di ricontattare Marina (Nina Soldano) per spiegarle cosa è successo.

Un posto al sole, trame 18-22 settembre: Roberto e Marina vogliono tenere Tommy con loro

Nelle prossime puntate di Upas, Roberto Ferri farà un appello disperato a Marina e, sorprendentemente, riuscirà ad ottenere il suo perdono.

I due torneranno quindi a far coppia e decideranno di tenere con loro Tommaso, per proteggerlo.

Nel frattempo le cose per Lara si metteranno sempre peggio e la donna, ormai totalmente fuori controllo, inizierà una fuga disperata per sfuggire alla giustizia.

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 settembre: Lara in fuga

Non è ancora chiaro precisamente che cosa accadrà, ma le anticipazioni rivelano un dettaglio decisamente inquietante sul bambino.

A quanto pare infatti il piccolo Tommy sparirà e Roberto si metterà subito alla sua ricerca, senza però avvisare le forze dell'ordine.

Nel frattempo Lara Martinelli non si darà per vinta e cercherà di trovare una via di uscita per salvarsi anche stavolta e non uscire dalla vita di Roberto. Considerato come si sono evoluti gli eventi, attualmente risulta difficile capire come la donna possa farla franca, tuttavia molti indizi sembrano suggerire che in qualche modo Lara potrebbe trovare una via di fuga anche in questa situazione apparentemente disperata.