Come finisce La ragazza e l'ufficiale e quali sono i colpi di scena dell'ultima puntata? Le anticipazioni ufficiali rivelano che domenica 17 settembre andrà in onda l'ultima puntata assoluta della fortunata fiction Mediaset che sta registrando buonissimi consensi in televisione.

Seyit si ritroverà a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata e clamorosa legata alla vita familiare di Sura, che finirà per stravolgere tutto.

Sura volta pagina e cambia vita: come finisce La ragazza e l'ufficiale

Nel dettaglio, l'appuntamento con il gran finale di sempre de La ragazza e l'ufficiale promette sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che Sura deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e quindi lasciarsi alle spalle definitivamente il passato e tutto quello che ha vissuto con Seyit nell'ultimo periodo.

Per questa ragione, la donna accetterà di convolare a nozze con Petro e si dirà disposta ad anticipare anche la data del fatidico "sì" sull'altare.

Un duro colpo per Seyit che, quando apprenderà la notizia, non potrà che essere addolorato e amareggiato da quanto è successo, dato che in questo modo perderà per sempre la donna della sua vita.

Seyit scopre che mamma e sorella di Sura sono morte: come finisce La ragazza e l'ufficiale

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni sul finale di sempre della fiction turca di Canale 5, rivelano che Seyit riceverà una lettera a dir poco inaspettata, che in realtà è indirizzata a Seyit.

Quando avrà modo di leggere tale missiva, Seyit scoprirà che la mamma e la sorella di Sura cono entrambe morte.

Un lutto inaspettato di cui, fino a questo momento, Sura ignorava completamente: cosa deciderà di fare Seyit? Si metterà sulle tracce della sua ex donna per informarla di quanto ha scoperto tramite questa lettera oppure no?

Si conclude così l'appuntamento con questa fiction turca che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico del venerdì sera di Canale 5.

Chiude con buon successo di ascolti la fiction La ragazza e l'ufficiale

Complice il buon successo di ascolti, non si esclude che nel corso della prossima stagione televisiva estiva, Mediaset possa nuovamente tornare a puntare su prodotti importati dalla Turchia.

A quanto pare, infatti, il pubblico italiano sembra apprezzare molto questo tipo di serie televisive, come dimostrano anche gli ascolti che questa estate ha registrato la soap opera My home my destiny, attualmente visibile in streaming online solo su Mediaset Infinity.