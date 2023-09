Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana, Un posto al sole, che racconta le vicissitudini dolorose e amorose di alcuni abitanti di un ricco condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 settembre 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla ritrovata serenità fra Roberto e Marina, sulla scomparsa di Tommaso, sull'interesse di Micaela per Costabile, sui problemi fra Bice e Sergio, sulla preoccupazione di Giulia per Luca e sull'insistenza di Alberto nel voler conquistare Diana.

Micaela ha paura di litigare con la sorella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Roberto e Marina si riconcilieranno, preparandosi insieme ad affrontare una volta per tutte Lara. Col precipitare della situazione, quest'ultima sarà costretta a trovare un modo per limitare i danni e non finire nei guai. Nel frattempo, Roberto e Marina decideranno di tenere Tommy con sé. Lara lo verrà a sapere e perderà letteralmente il lume della ragione. Poco dopo, Tommaso sparirà e Roberto cercherà di gestire al meglio la situazione senza chiamare la polizia. Micaela sembrerà sempre più interessata a Costabile anche a rischio di rovinare il suo rapporto con Manuela. Più tardi, la giovane convincerà la sorella a tralasciare lo studio per una sera, pensando solo a divertirsi.

Giulia si preoccupa per la salute di Bricca

Otello sarà molto in ansia per la sua "bambina", la moto. Guido affronterà finalmente Massaro e avrà un durissimo scontro con lui. Più tardi, il Dal Bue deciderà insieme a Mariella di frequentare il meno possibile Bice e Sergio. Nonostante ciò la coppia si ritroverà nuovamente coinvolta in una situazione tragicomica con gli amici.

Alla fine, Bice deciderà di prendersi la sua vendetta nei confronti di Sergio in modo da punirlo per tutti i suoi tradimenti. Le iniziative della donna però finiranno per rendere la vita di Mariella molto difficile. Le condizioni di salute di Bricca peggioreranno, costringendo Luca a prendere una decisione molto importante.

Giulia non la prenderà molto bene ma cercherà di farsi forza di fronte ai problemi di salute di Luca.

Viola sarà sempre più convinta che Damiano si sia fatto corrompere da Eduardo e lo tratterà con freddezza. In realtà il poliziotto è in grave pericolo. Alberto continuerà il suo corteggiamento nei confronti di Diana anche se quest'ultima sarà sempre più interessata ad un altro. Rosa sarà sul punto di scoprire qualcosa di sconvolgente, mentre Giulia e Niko riusciranno a raccogliere qualche soldo in più per la Terrazza.