Terra Amara va in onda su Canale 5 sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni raccontano che Fikret vorrà arrecare quanto più dolore possibile al fratellastro Demir, reo di essere il figlio legittimo di Adnan senior. Incendierà le scuderie della tenuta Yaman, così Fekeli capirà che per porre fine alle mire vendicative del regazzo servirà attuare una contromossa. Ali Rahmet e Demir si accorderanno per far finta che quest'ultimo spari Fekeli. Attuato il piano alla perfezione, sia Zuleyha che Fikret andranno a sincerarsi delle condizioni dell'uomo, scoprendo che si trattava soltanto di una messinscena.

Altun pedinerà Fikret dopo averlo sorpreso a rovistare negli uffici dell'azienda del coniuge, ma il figlioccio di Fekeli se ne accorgerà e farà scendere la moglie del fratellastro dall'auto con una scusa. Fikret se ne andrà con la vettura di Zuleyha abbandonando di fatto la donna, la quale finirà bloccata in una trappola per orsi per due giornate intere.

Demir e Fekeli si accordano per mettere in atto uno stratagemma al fine di stanare Fikret

Gli spoiler turchi di Terra amara riportano che il desiderio di rivalsa di Fikret nei confronti di Demir sarà forte più che mai. Il ragazzo sarà intenzionato a farla pagare quanto prima al fratellastro soltanto perché, a differenza sua, è il figlio legittimo di Adnan senior.

A fronte di ciò Fikret incendierà le scuderie della tenuta della famiglia Yaman, salvo poi rintanarsi in un nascondiglio per non farsi trovare, gesto che farà comprendere a Fekeli di dover escogitare qualcosa per stanare Fikret e porre fine alla sua sete vendicativa.

Demir e Fekeli si accorderanno per inscenare una sparatoria, messinscena che vedrà Yaman sparare ad Ali Rahmet dopo che quest'ultimo lo etichetterà come "codardo".

Commedia che sortirà l'effetto sperato: sia Zuleyha che Fikret, preoccupati per l'uomo, andranno a sincerarsi delle condizioni di Fekeli, scoprendo la bufala.

Zuleyha resta bloccata in una trappola per orsi per due giorni

Dopo aver sorpreso Fikret mentre rovista negli uffici aziendali degli Yaman, Zuleyha penserà di pedinarlo, ma finirà per essere scoperta dal fratellastro del marito.

Fikret farà scendere Altun dall'automobile con una scusa e una volta fuori dalla vettura penserà sulle prime di strozzarla, ma poi cambierà idea abbandonandola nel bosco.

Mentre Demir smuoverà mari e monti per trovare la moglie, Zuleyha rimarrà bloccata in una trappola per orsi e i soccorsi non arriveranno prima di due giorni per condurla in ospedale.