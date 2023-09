Domenica 10 settembre, Alfonso Signorini è stato ospite nel salotto di Verissimo. Il conduttore tv ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello, ma ha anche fatto una riflessione su quella scorsa ammettendo di avere commesso degli errori nella scelta dei componenti del cast.

Signorini fa 'mea culpa'

Intervistato da Silvia Toffanin, Alfonso Signorini ha dunque fatto "mea culpa" sul Grande Fratello Vip 7: il conduttore ha spiegato di essere rimasto deluso dall'atteggiamento di alcuni concorrenti che aveva voluto fortemente nel cast confidando di essersi sentito più volte a disagio nel corso delle varie dirette, tanto che è arrivato a dire che "da telespettatore avrei cambiato canale".

Dopo avere ammesso di aver commesso delle leggerezze, Signorini ha riferito che spesso veniva descritto come "la maestrina di turno" dai telespettatori ma nel momento in cui è stato l'editore a chiedere un'inversione di rotta si è sentito sollevato: "Serviva fare un reset".

Secondo il parere di Signorini dunque, le critiche mosse dall'editore erano fondate: "Si era dato troppo spago a volgarità espressiva e aggressività esasperata, ho già chiesto scusa, ho sbagliato io".

Il nuovo GF

Nel corso dell'intervista Alfonso Signorini ha parlato anche della nuova edizione del Grande Fratello. A tal proposito ha spiegato che ci saranno 24 concorrenti e che non tutti saranno noti al grande pubblico. In merito alle polemiche legate ai tanti follower su Instagram di alcuni concorrenti, cosa che ha fatto storcere il naso al pubblico da casa dato che i partecipanti nip non sarebbero poi così tanto sconosciuti, il conduttore ha spiegato come avere un grande seguito sui social non significhi essere popolari: "I non famosi li utilizzano per necessità lavorative".

A proposito dei concorrenti e del rapporto con i social, Signorini ha annunciato un'anteprima: nella casa del Grande Fratello entrerà anche un 23enne che non ha un account Instagram e che di professione fa il macellaio.

Tutte le novità

Alla conduzione del Grande Fratello è stato ovviamente confermato Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinionisti invece non ci saranno più Orietta Berti e Sonia Bruganelli per fare spazio a Cesara Buonamici. Per quanto riguarda il ruolo di addetta al "sentiment" invece, Giulia Salemi è stata sostituita da Rebecca Staffelli.

Il GF Party, infine, verrà condotto da Andrea Dianetti e Annie Mazzola.