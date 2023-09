Sossio Aruta torna a parlare e punta il dito contro alcuni volti noti di Uomini e donne, a poche ore dal debutto della nuova edizione su Canale 5.

L'ex cavaliere del trono over non si è fatto problemi a puntare il dito contro Ida Platano, ormai assente nel cast della trasmissione dopo essere andata via assieme ad Alessandro.

Sossio non ha risparmiato delle frecciatine neppure nei confronti di Armando Incarnato che, quest'anno, non ha mai preso parte alle registrazioni in studio.

Sossio, ex volto di Uomini e donne, spara a zero contro Ida Platano

Nel dettaglio, a poche ore dal debutto di Uomini e donne su Canale 5, Sossio Aruta torna a parlare e lo fa puntando il dito in primis contro Ida Platano.

L'ex dama siciliana, per diversi anni è stata uno dei volti di punta della trasmissione di Maria De Filippi, fino a quanto non ha trovato l'amore della sua vita.

Trattasi di Alessandro Vicinanza, il cavaliere napoletano che ha saputo far breccia nel suo cuore, tanto che i due decisero di abbandonare assieme la trasmissione e andare via per viversi la loro storia d'amore fuori dal programma Mediaset.

"È falsa e calcolatrice, amica di Gemma solo per convenienza", ha sbottato Sossio che ha così sparato a zero sul conto dell'ex dama di Uomini e donne over.

Le dure parole di Sossio contro Armando, assente a Uomini e donne

Ma non è finita qui perché Sossio ha usato parole poco carine anche nei confronti di Armando Incarnato, che quest'anno non è tra i presenti in studio nel parterre over.

Secondo Sossio è giusto che non sia presente in studio, dato che secondo il suo punto di vista, avrebbe sempre pensato alla visibilità mediatica e non alla ricerca di una donna con la quale mettere su famiglia.

"Spesso ha anche superato il limite della decenza", ha sbottato ancora l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi intervistato da Lorenzo Pugnaloni.

Cosa succederà nelle prime puntate di Uomini e donne 2023/2024

Situazione diversa, invece per Riccardo Guarnieri: anche lui quest'anno non ha preso parte alle registrazioni di Uomini e donne ma secondo Sossio, avrebbe meritato una seconda opportunità.

Intanto, cresce l'attesa per la prima settimana di programmazione del tal show dei sentimenti di Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti le prime puntate rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in studio delle coppie di Temptation Island 2023.

A distanza di qualche mese dalla fine dell'esperienza nel villaggio delle tentazioni, si ritroveranno per un ulteriore confronto. Tra queste, l'attesa maggiore è incentrata in primis su Mirko e Perla che avranno così la possibilità di ritrovarsi in trasmissione e fare un bilancio finale dopo la loro separazione definitiva.