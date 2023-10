Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 6 ottobre, sono state mostrate le immagini del feeling che è nato in casetta tra Matthew e Mew. A poche settimane dall'inizio della scuola, i due cantanti si sono avvicinati tantissimo e si sono detti parole importanti come "mi piaci" e "il tuo profumo è la mia droga". I fan, però, hanno scovato il profilo Instagram del ragazzo al quale l'allieva era legata quando è stata scelta da Lorella Cuccarini: Davide ha anche fatto una dedica alla compagna postando foto e video in cui si baciano.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Nella scuola più famosa d'Italia è già nata la prima "amicizia speciale": è così che chi lavora dietro le quinte del talent-show ha definito il rapporto tra Matthew e Mew, due cantanti della 23esima edizione.

I ragazzi si sono lasciati andare a calorosi abbracci ma anche a dichiarazioni importanti, come quando il chitarrista ha detto alla compagna "mi piaci tu".

Mentre sul web si cominciava a parlare della prima coppia di Amici 2023/2024, alcuni curiosi hanno fatto notare che la giovane non avrebbe il cuore libero. Dopo un'accurata ricerca, gli spettatori sono risaliti all'identità dell'uomo con il quale Valentina Turchetto (questo è il vero nome dell'alunna di Lorella Cuccarini) era fidanzata fino al giorno prima di mettere piede nella scuola.

L'ironia di chi guarda Amici

In un post caricato su Instagram lo scorso 25 settembre (il giorno successivo alla messa in onda della prima puntata di Amici 23), Davide Tonelli ha scritto una lunga dedica a Mew e l'ha conclusa con la seguente frase: "Innamorato ma non di una qualunque".

Visto che sono passate meno di due settimane dalla pubblicazione di foto e video di coppia (uno scatto con un bacio in primo piano), i fan sono portati a pensare che l'allieva di Lorella Cuccarini sarebbe ancora fidanzata e che le immagini del daytime odierno potrebbero non aver fatto piacere al suo compagno.

"Rip amico mio", ha commentato ironicamente una follower su Twitter accanto ad un'immagine in bianco e neo di Valentina e Davide che si baciano.

Salvo colpi di scena accaduti negli ultimi giorni, Mew si sarebbe avvicinata a Matthew, nonostante ad aspettarla a casa ci sia una persona che le ha anche fatto una romantica dedica quando ha ottenuto il banco.

Nessun eliminato ad Amici

Nell'attesa di ulteriori sviluppi su quest'intreccio di coppie, i fan di Amici sono anche impegnati a commentare quello che è accaduto il 5 ottobre in studio.

Ieri pomeriggio, infatti, è stata registrata la terza puntata dell'edizione 2023/2024 e le anticipazioni fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato.

Sarah ha affrontato la sfida contro Alice e l'ha vinta: Beppe Vessicchio ha preferito le esibizioni della titolare, che quindi ha ripreso posto nella classe.

Le gare di canto e ballo sono state giudicate da Annalisa e da Virna Tuppi: ad ottenere il primo posto in classifica sono state Lil Jolie e Marisol.

Ultimo piazzamento, invece, per Elia ed Ezio: quest'ultimo, inoltre, ha ufficializzato la sua volontà di restare nella scuola nonostante le difficoltà della convivenza in casetta con altre 19 persone.

Un collegamento difettoso, inoltre, ha costretto Maria De Filippi a fermare le riprese per un bel po' di tempo, tant'è che gli spoiler del terzo speciale sono trapelati con notevole ritardo rispetto al solito e Simone non ha potuto eseguire il suo compito perché la scaletta è stata modificata in corsa.

Polemica da parte della maestra Celentano per i voti che ha dato la giurata esterna di danza: vedendo Nicholas più alto in classifica rispetto a Dustin, la prof Alessandra ha protestato con veemenza.